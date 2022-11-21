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  4. Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız: Resmen hazine! Muz kabuklarının farklı kullanım alanları

Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız: Resmen hazine! Muz kabuklarının farklı kullanım alanları

21.11.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muz kış ve ilkbaharın en sevilen meyveleri arasında bulunuyor. Tatlı bir tada sahip olan bu meyve birçok tatlının içerisinde kullanılıyor. Zengin bir içeriğe sahip olan muz çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Ancak muzun sadece içi değil kabuğu da hayatın birçok alanında fayda ve kolaylık sağlıyor. İşte muz kabuğunun bilinmeyen kullanım alanları...

Uzmanlar yediğimiz birçok meyve ve sebzenin kabuğunun, çekirdeğinin de oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Meyve ve sebzelerin kabukları sadece sağlık için değil birçok alanda fayda sağlıyor. Muz kabukları da bu çok faydalı meyve kabukları arasında bulunuyor. Muzu soyduktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız atmadan önce bir kez daha düşünün! Bu kabuklar hayatımızı oldukça kolay hale getirebilir.

MUZ KABUĞUNUN KULLANIM ALANLARI

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR
Şiddetli baş ağrısı yaşadığınız zaman muz kabuklarını alnınıza ve şakaklarınıza yerleştirin. Düşmesini engellemek için bir bezle de sarabilirsiniz. Uzanıp beklediğinizde baş ağrınızın yavaş yavaş geçmeye başladığını göreceksiniz.

SİĞİLLERİ AZALTIYOR

SİĞİLLERİ AZALTIYOR
Siğilin neden olduğu virüsle mücadele eden muz kabukları siğilleri eritme gibi bir süper güce de sahip. Siğilden biraz daha büyük olan bir muz kabuğu parçasını o bölgeye yerleştirin ve bir bez yardımıyla sarın. Bir gece boyunca böyle kalmasına müsaade edin. Ertesi sabah bandajı açabilirsiniz. Siğiller eriyene kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI
Lutein dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlarla dolu olan ve içindeki yağ asitleri sayesinde cildi nemlendiren muz kabuğunu sedef hastalığı tedavisinde doktorunuzun da onayıyla kullanabilirsiniz. Bunun için muz kabuğunun içine zeytinyağı döküp sedefli bölgeye sürmeniz ve sonradan soğuk suyla temizlemeniz yeterli.

AYAKKABILARI PARLATIYOR

AYAKKABILARI PARLATIYOR
Geldik sağlığa faydalarından sonra muz kabuğunun günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir faydasına. Ayakkabı cilaları içinde yer alan ve deriyi besleyen potasyum muz kabuğunun içinde doğal olarak bulunuyor ve bu özelliğiyle parlaklığını yitirmiş ayakkabılarda harika sonuçlar almanızı sağlıyor. Muz kabuğunun etli tarafıyla ayakkabılarınızı ovun ve üzerinde yapışkan bir tabaka kalan ayakkabılarınızı bu şekilde biraz beklettikten sonra yumuşak bir bezle onları ovalayarak temizleyin. Bu arada bir not daha; aynı yöntemi deri koltuklar gibi mobilyalarınız için de kullanabilirsiniz.

DİŞLERİ BEMBEYAZ YAPIYOR

DİŞLERİ BEMBEYAZ YAPIYOR
Muz kabuğunun içinde bulunan sitrik asit diş beyazlatmada etkin olan bir madde. Böylelikle muz kabuğu diş yüzeyindeki lekeleri temizlerken dişleri güçlendiriyor ve inci gibi bembeyaz olmasını sağlıyor. Bunun için muz kabuğunun yumuşak tarafıyla dişlerinizi hafifçe ovalayın. Bunu günde 1 ya da 2 kez tekrarlayabilirsiniz. Ardından dişlerinizi her zaman olduğu gibi fırçalayın. Bu yöntemi düzenli uyguladığınız takdirde farkı görmeye başlayacaksınız.
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