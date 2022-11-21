Bugüne kadar çöpe attığınız için pişman olacaksınız: Resmen hazine! Muz kabuklarının farklı kullanım alanları

Uzmanlar yediğimiz birçok meyve ve sebzenin kabuğunun, çekirdeğinin de oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Meyve ve sebzelerin kabukları sadece sağlık için değil birçok alanda fayda sağlıyor. Muz kabukları da bu çok faydalı meyve kabukları arasında bulunuyor. Muzu soyduktan sonra kabuklarını çöpe atıyorsanız atmadan önce bir kez daha düşünün! Bu kabuklar hayatımızı oldukça kolay hale getirebilir.

MUZ KABUĞUNUN KULLANIM ALANLARI

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR Şiddetli baş ağrısı yaşadığınız zaman muz kabuklarını alnınıza ve şakaklarınıza yerleştirin. Düşmesini engellemek için bir bezle de sarabilirsiniz. Uzanıp beklediğinizde baş ağrınızın yavaş yavaş geçmeye başladığını göreceksiniz.

SİĞİLLERİ AZALTIYOR Siğilin neden olduğu virüsle mücadele eden muz kabukları siğilleri eritme gibi bir süper güce de sahip. Siğilden biraz daha büyük olan bir muz kabuğu parçasını o bölgeye yerleştirin ve bir bez yardımıyla sarın. Bir gece boyunca böyle kalmasına müsaade edin. Ertesi sabah bandajı açabilirsiniz. Siğiller eriyene kadar bu yöntemi kullanabilirsiniz.

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YARDIMCI Lutein dahil olmak üzere çeşitli antioksidanlarla dolu olan ve içindeki yağ asitleri sayesinde cildi nemlendiren muz kabuğunu sedef hastalığı tedavisinde doktorunuzun da onayıyla kullanabilirsiniz. Bunun için muz kabuğunun içine zeytinyağı döküp sedefli bölgeye sürmeniz ve sonradan soğuk suyla temizlemeniz yeterli.

AYAKKABILARI PARLATIYOR Geldik sağlığa faydalarından sonra muz kabuğunun günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir faydasına. Ayakkabı cilaları içinde yer alan ve deriyi besleyen potasyum muz kabuğunun içinde doğal olarak bulunuyor ve bu özelliğiyle parlaklığını yitirmiş ayakkabılarda harika sonuçlar almanızı sağlıyor. Muz kabuğunun etli tarafıyla ayakkabılarınızı ovun ve üzerinde yapışkan bir tabaka kalan ayakkabılarınızı bu şekilde biraz beklettikten sonra yumuşak bir bezle onları ovalayarak temizleyin. Bu arada bir not daha; aynı yöntemi deri koltuklar gibi mobilyalarınız için de kullanabilirsiniz.