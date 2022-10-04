Bulaşık makinesi tabletini yalnızca bulaşıklarda kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! İşte bulaşık makinesi tabletinin şaşırtan kullanım alanları

Günlük hayatımızda pek çok alanda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle ev ve kıyafet temizliği oldukça zorlayıcı olabiliyor. Daha hızlı ve etkili sonuçlar için hiç tahmin etmeyeceğimiz malzemeleri kullanabiliyoruz. Kullandığımız birçok ürünün farklı alanlarda da faydaları bulunuyor. Bulaşık makinesi tableti de sorunlara çözüm bulan ürünler arasında yer alıyor. Karar'ın haberine göre bulaşık makinesi tabletinin faydaları...

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİNİN KULLANIM ALANLARI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ Çamaşır makinesi temizliğini birçok insan yapmaz, ancak çok sayıda sorunu önlediği için aslında çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye ediyor. En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.

FRİTÖZ Düşünebildiğimiz en can sıkıcı işlerden biri fritözümüzü temizlemektir. Fritözün içindeki fazla yağın tamamını çıkarmak çok zordur. Neyse ki, bir bulaşık makinesi tableti bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bir bulaşık makinesi tableti ekleyin. Fritöz sepetini de orada bırakın. Fritözü açın, ancak 90 °C'den fazla ısınmadığından emin olun. Yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından, fritözü sıcak suyla durulayın. Ekstra ipucu: fritözü temizlerken tipik bir kızartma kokusu yayılır, bu nedenle bir pencere açmanızı öneririz.

YEMEK KOKUSU Pek çok insanın sorun yaşadığı bir şey, söz konusu yemeği pişirdikten çok sonra evlerinde kalan yemek kokusudur. Bu, özellikle biraz balık kızarttığınızda veya krep yaptığınızda olur. Evinizdeki bu kokulardan kurtulmanın kolay bir yolu bulaşık makinesi tableti kullanmaktır. Yapmanız gereken tek şey büyük bir tencereye alıp içini bol su ile doldurmak. Kısık ateşe koyun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Yemek kokuları su demliği tarafından emilecek ve eviniz bir kez daha mis gibi kokacak!

KAHVERENGİ LEKELER Aramızdaki gerçek çay fanatikleri bu soruna aşina olacaktır: Çaydanlıklar, kupalar ve bardaklarda kalan çirkin kahverengi lekeler. Bulaşıkları yıkarken ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın onlardan kurtulmak pek kolay değil. Neyse ki bunun için bir çözümümüz var: bulaşık makinesi tableti (tahmin ettiniz!). Bir çaydanlığı biraz kaynar su ve bulaşık makinesi tableti ile doldurun veya bu bulaşık makinesi tablet suyunu kupaların üzerine bölün. Bunun oturmasına ve bir saat bekletin ve ardından hepsini dikkatlice durulayın. Kahverengi lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz!