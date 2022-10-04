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  4. Bulaşık makinesi tabletini yalnızca bulaşıklarda kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! İşte bulaşık makinesi tabletinin şaşırtan kullanım alanları

Bulaşık makinesi tabletini yalnızca bulaşıklarda kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! İşte bulaşık makinesi tabletinin şaşırtan kullanım alanları

04.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha temiz olmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Özellikle bulaşıklar gıdalar ile direkt temas ettiği için hijyenine ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bulaşık makinesi tabletleri bu durumda yardımınıza koşuyor. Ancak bulaşık makinesi tabletlerinin tek faydası bulaşıkları temizlemek değil. Birçok farklı alanda faydaları bulunuyor.

Günlük hayatımızda pek çok alanda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Özellikle ev ve kıyafet temizliği oldukça zorlayıcı olabiliyor. Daha hızlı ve etkili sonuçlar için hiç tahmin etmeyeceğimiz malzemeleri kullanabiliyoruz. Kullandığımız birçok ürünün farklı alanlarda da faydaları bulunuyor. Bulaşık makinesi tableti de sorunlara çözüm bulan ürünler arasında yer alıyor. Karar'ın haberine göre bulaşık makinesi tabletinin faydaları...

BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİNİN KULLANIM ALANLARI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Çamaşır makinesi temizliğini birçok insan yapmaz, ancak çok sayıda sorunu önlediği için aslında çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye ediyor. En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.

FRİTÖZ

FRİTÖZ
Düşünebildiğimiz en can sıkıcı işlerden biri fritözümüzü temizlemektir. Fritözün içindeki fazla yağın tamamını çıkarmak çok zordur. Neyse ki, bir bulaşık makinesi tableti bu görevi çok daha kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bir bulaşık makinesi tableti ekleyin. Fritöz sepetini de orada bırakın. Fritözü açın, ancak 90 °C'den fazla ısınmadığından emin olun. Yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından, fritözü sıcak suyla durulayın. Ekstra ipucu: fritözü temizlerken tipik bir kızartma kokusu yayılır, bu nedenle bir pencere açmanızı öneririz.

YEMEK KOKUSU

YEMEK KOKUSU
Pek çok insanın sorun yaşadığı bir şey, söz konusu yemeği pişirdikten çok sonra evlerinde kalan yemek kokusudur. Bu, özellikle biraz balık kızarttığınızda veya krep yaptığınızda olur. Evinizdeki bu kokulardan kurtulmanın kolay bir yolu bulaşık makinesi tableti kullanmaktır. Yapmanız gereken tek şey büyük bir tencereye alıp içini bol su ile doldurmak. Kısık ateşe koyun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Yemek kokuları su demliği tarafından emilecek ve eviniz bir kez daha mis gibi kokacak!

KAHVERENGİ LEKELER

KAHVERENGİ LEKELER
Aramızdaki gerçek çay fanatikleri bu soruna aşina olacaktır: Çaydanlıklar, kupalar ve bardaklarda kalan çirkin kahverengi lekeler. Bulaşıkları yıkarken ne kadar sert fırçalarsanız fırçalayın onlardan kurtulmak pek kolay değil. Neyse ki bunun için bir çözümümüz var: bulaşık makinesi tableti (tahmin ettiniz!). Bir çaydanlığı biraz kaynar su ve bulaşık makinesi tableti ile doldurun veya bu bulaşık makinesi tablet suyunu kupaların üzerine bölün. Bunun oturmasına ve bir saat bekletin ve ardından hepsini dikkatlice durulayın. Kahverengi lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz!

SARI LEKELER

SARI LEKELER
Kurtulması zor bir leke daha: örneğin beyaz tişörtlerdeki sarı lekeler. Koltuk altı çevresindeki sarı lekeleri çıkarmak özellikle zordur. Yine de bir bulaşık makinesi tableti bu sorunu sizin için çözecektir. Tek yapmanız gereken çamaşır makinenize bir tablet eklemek. Sadece normal yıkama programını takip et ve kıyafetlerin tekrar inci beyazı olacak!
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