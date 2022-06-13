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  4. Bulgar turistler Edirne'ye akın etti! Bavul ve bagajlar doldu taştı

Bulgar turistler Edirne'ye akın etti! Bavul ve bagajlar doldu taştı

13.06.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgar levasının Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla Bulgar turistler Edirne'ye adeta akın etti. Peynirden ekmeğe tüm ihtiyaçlarını karşılayan turistler, bavullarını ve bagajlarını doldurarak ülkelerine geri döndü. Bazı turistlerin aldıklarını taşımakta zorlandığı görüldü.

Dövizdeki leva kurunun artmasıyla birlikte Bulgar turistler sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş için Edirne’ye gelmeye başladı. Turistler, gıdadan mobilyaya kadar olan birçok ihtiyaçlarını kentteki esnaftan karşıladı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan turistler, aldıklarını taşımakta zorlandı. Yaşanan yoğunluktan dolayı kentteki otoparklarda yer kalmadı. Araçları ve tur otobüsleri ile gelen turistler alışverişlerini tamamladıktan sonra Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından ülkelerine geri gittiler.

BULGAR TURİSTLER EDİRNE'DE ALIŞVERİŞ İÇİN SIRAYA GİRDİ

"HER ŞEY UCUZ"

"HER ŞEY UCUZ"
Edirne’de her şeyin ucuz olduğunu söyleyen Lutte Ayşe, birçok ihtiyacını karşıladığını belirterek, “Her şey var, her şey ucuz. Baklava, çamaşır, yemek takımı aldık. Türkiye’den çok memnunuz. Bulgar parası Türk parası karşısında değerli olduğu için alışverişlerimiz çok hesaplı oluyor” dedi.

"TURİSTLERİN KIYMETİNİ BİLELİM"

"TURİSTLERİN KIYMETİNİ BİLELİM"
Edirne’de turizm işletmecisi Ömer Tuzcu, “Giyim, ve tatlı revaçta. Onlar geldikçe biz mutlu oluyoruz. Bu işin sürekliliği ülkemize döviz kazandırmak açısından çok önemli, kıymetini bilelim” şeklinde uyarıda bulundu.

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"

"FİYATLARDAN MEMNUNUZ"
Edirne’de alışveriş yapmanın hesaplı olduğunu söyleyen Mustafa Alim, “Peyniri, yoğurdu her şeyi buradan aldık. Edirne’deki fiyatlardan memnunuz” diye konuştu.

"TÜM ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

"TÜM ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR"
Bostan Pazarı esnafından Metin Doğan, “Gelen turistler peynir, zeytin gibi temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Ekmek fırınının bile günlük satışları yükseldi. Tüm esnafın yüzü gülüyor. Evlerinin bir hafta on günlük ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Gelen turistler buradan yaptıkları alışverişi Bulgaristan’da yapamayacaklarının farkında” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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