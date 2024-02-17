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  4. Bursa'da feci kaza! Hayatını kaybetti, kahreden detay: 1 gün sonra...

Bursa'da feci kaza! Hayatını kaybetti, kahreden detay: 1 gün sonra...

17.02.2024 17:30 | Son Güncelleme:
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Bursa feci bir trafik kazası meydana geldi. Özel halk otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Mert Aydemir'in yarın askere gideceği öğrenildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nden aldığı yolcularla ilçe merkezine seyir halinde olan Selim Dutal (56) yönetimindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen, Mert Aydemir yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mert Aydemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

HAYATINI KAYBETTİ

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan sürücü Mert Aydemir’in, yarın vatani görevi için birliğine teslim olacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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