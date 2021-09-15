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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu nasıl sorgulanır?

15.09.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören bursluluk sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Sınavın gerçekleşmesinin ardından öğrencilerin gözleri sınavın sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. İşte merak edilenler...

Bursluluk sınavında öğrencilere 4'er seçenekli 100 soru yöneltildi ve öğrenciler, kendilerine verilen 120 dakika içerisinde soruları doğru yanıtlamaya çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisi yer aldı. İşte merak edilenler...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçlarının 28 Eylül 2021'den itibaren Milli Eğitim Bakanlığının, "http://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği duyuruldu.
Öğrenci velisinin talep etmesi durumunda okul müdürlükleri, “Sınav Sonuç Belgesi”ni online ortamdan alıp mühür ve imza ile onaylamasının ardından öğrenci velisine ya da öğrenciye imza karşılığı verebilir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır. a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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sınav
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