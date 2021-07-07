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Bursluluk sınavı yapılacak mı? Ertelenen İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

07.07.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik yapılan İOKB bursluluk sınavı önceki günlerde ertelenmişti. İOKB sınavı için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini ve ayrıntıları merak ediyor. Peki bursluluk sınavı yapılacak mı? Ertelenen İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve ayrıntılar...

Ertelenen İOKB bursluluk sınavı ile ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. İOKB sınavı için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini ve ayrıntıları merak etmeye başladı. Peki bursluluk sınavı yapılacak mı, tarihi ne zaman?

Bursluluk sınavı yapılacak mı?

Bursluluk sınavına girmek isteyen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği İOKB bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti.
Sınav için hazırlıklar yapan öğrenciler bursluluk sınavına girecekleri tarihi araştırmaya koyuldu.
Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." şeklinde konuşmuştu.
Yeni sınav tarihi ise 7 Temmuz itibariyle henüz belli değil. Ancak Bakan Selçuk'un açıklamaları doğrultusunda İOKBS'nin bu sene de Eylül ayında yapılacağı tahmin edilmekte.
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