Bursluluk sınavı yapılacak mı? Ertelenen İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Ertelenen İOKB bursluluk sınavı ile ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. İOKB sınavı için hazırlık yapan binlerce öğrenci bursluluk sınav tarihini ve ayrıntıları merak etmeye başladı. Peki bursluluk sınavı yapılacak mı, tarihi ne zaman?

Bursluluk sınavı yapılacak mı?

Bursluluk sınavına girmek isteyen 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği İOKB bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sınav için hazırlıklar yapan öğrenciler bursluluk sınavına girecekleri tarihi araştırmaya koyuldu.

Bakan Selçuk "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik." şeklinde konuşmuştu.