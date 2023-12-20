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Büyük şehir stresinden kaçıp İstanbul'dan oraya taşındılar! Arazi alıp konteyner ev koydular... Kendi elektriklerini üretiyorlar, su da yağmurdan

20.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Daha sakin bir hayat için İstanbul'dan Muğla'nın Seydikemer ilçesine taşınan ve satın aldıkları araziye koydukları konteynerde yaşamaya başlayan çift, enerjiyi güneş ve rüzgardan, su ihtiyacını ise yağmurdan karşılıyor. Büyük şehrin stresinden kaçtıklarını belirten çift, doğaya minimum zarar veren kendi çapında dönen bir evleri olduğunu belirtti. Çift elektriği kendileri üretiyor, suyu da yağmurdan topluyor.

Makine mühendisi Süleyman Akdemir ve emekli eşi Serpil Akdemir, Kovid-19 salgınının ardından daha sakin ve izole bir yaşam için Fethiye'ye yerleşmeye karar verdi. Daha sonra Seydikemer ilçesinde 3 dönümlük bir arazi satın alan çift, buraya koydukları ve sıcak bir yuvaya dönüştürdükleri konteynerde hayatlarını sürdürmeye başladı.

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SAKİN BİR YAŞAM İÇİN KONTEYNERE YERLEŞEN ÇİFT, ENERJİ İHTİYACINI GÜNEŞ VE RÜZGARDAN SAĞLIYOR

Mimar kızlarıyla projesini hazırladıkları konteyner evin üzerine güneş paneli ile rüzgar türbini yerleştiren Akdemir çifti, evin bir odasını da kumanda odası yaptı.

"BÖLGEDE ELEKTRİK VE SU YOK"

"BÖLGEDE ELEKTRİK VE SU YOK"

Süleyman Akdemir, AA muhabirine, evlerinin bulunduğu bölgede elektrik ve su olmadığını söyledi.

"KENDİ ELEKTRİĞİMİ ÜRETİYORUM"

"KENDİ ELEKTRİĞİMİ ÜRETİYORUM"

Ürettiği enerjinin hayatlarını sürdürmeye yettiğini anlatan Akdemir, "Rüzgarlı havalarda rüzgar türbini, güneşli havalarda güneş panellerini kullanarak kendi elektriğimi üretiyorum. Yağmur suyu hasadı da yapıyorum, evde kullanma suyu olarak bunu kullanıyoruz. 150 tonluk bir sarnıç yaptım ve etrafta yağmur suyu toplama havuzlarım var. Aynı zamanda çatılardan biriken suları da tanklara toplayarak değerlendiriyoruz ve bahçedeki ağaçları da buradan suluyoruz." diye konuştu.

Akdemir, depoladıkları enerjiyi özenli kullandıklarını ve geceleri ihtiyaç dışında elektrik harcamadıklarını dile getirdi.

"GÖKYÜZÜNÜ İZLEMENİN KEYFİ HİÇBİR ŞEYDE YOK"

"GÖKYÜZÜNÜ İZLEMENİN KEYFİ HİÇBİR ŞEYDE YOK"

Bahçede fazla aydınlatmaları olmadığını belirten Akdemir, "Buranın en güzel tarafı şehirde göremediğimiz gökyüzünü seyretmek. Bu çok keyifli. Bazen bütün ışıklarımı kapatıyorum ve yıldızları seyrediyorum. Gökyüzünü izlemenin keyfi hiçbir şeyde yok. Yakın zamanda bir teleskop da aldım. Yıldızları seyretmeye daha çok önem vereceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
arazi konteyner
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