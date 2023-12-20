Büyük şehir stresinden kaçıp İstanbul'dan oraya taşındılar! Arazi alıp konteyner ev koydular... Kendi elektriklerini üretiyorlar, su da yağmurdan

"KENDİ ELEKTRİĞİMİ ÜRETİYORUM"

Ürettiği enerjinin hayatlarını sürdürmeye yettiğini anlatan Akdemir, "Rüzgarlı havalarda rüzgar türbini, güneşli havalarda güneş panellerini kullanarak kendi elektriğimi üretiyorum. Yağmur suyu hasadı da yapıyorum, evde kullanma suyu olarak bunu kullanıyoruz. 150 tonluk bir sarnıç yaptım ve etrafta yağmur suyu toplama havuzlarım var. Aynı zamanda çatılardan biriken suları da tanklara toplayarak değerlendiriyoruz ve bahçedeki ağaçları da buradan suluyoruz." diye konuştu.