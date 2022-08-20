Buzdolabında bekleyen doğal güneş yanığı ilaçları

Güneş yanığı için kremler sayesinde güneş yanığı olan bölgeleri rahatlatarak bir nebze acınızı dindirebilirsiniz. Güneş yanığı kremlerini marketlerde ve kozmetik ürünler satan mağazalarda bulabilirsiniz. Ancak güneş yanığı kreminizin bittiğini geç fark ederseniz panik yapmayın ve hemen buzdolabına koşun.

Güneş ışınlarına maruz kalan cildinizin gerilimini azaltmak için evdeki bazı besinlerden faydalanabilirsiniz. Güneş yanığına ne iyi gelir?