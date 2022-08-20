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Buzdolabında bekleyen doğal güneş yanığı ilaçları

20.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak hava dalgası başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok noktasında etkisini tüm gücüyle sürdürüyor. Ülkemizde bazı bölgelerde 40 dereceleri aşmış olan hava sıcakları sağlığımızı ciddi şekilde etkiliyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem sürün. Güneş kremi sürmeyi unuttuğunuz zamanlarda da endişelenmeyin. Çünkü cildinizi yatıştırmaya yarayan doğal güneş yanığı ilaçlarından bazılarını buzdolabında bulabilirsiniz.

Güneş yanığı için kremler sayesinde güneş yanığı olan bölgeleri rahatlatarak bir nebze acınızı dindirebilirsiniz. Güneş yanığı kremlerini marketlerde ve kozmetik ürünler satan mağazalarda bulabilirsiniz. Ancak güneş yanığı kreminizin bittiğini geç fark ederseniz panik yapmayın ve hemen buzdolabına koşun.

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Güneş ışınlarına maruz kalan cildinizin gerilimini azaltmak için evdeki bazı besinlerden faydalanabilirsiniz. Güneş yanığına ne iyi gelir?

GÜNEŞ YANIĞININ DOĞAL İLAÇLARI

BAL

BAL
Balın sağlığa pek çok faydası var ve bu nedenle elbette cildin güneşten yanmış bölgelerini yatıştırmak için de faydalı olabilir. Anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklerle dolu ve doğal antioksidanlar açısından zengin bal, yanık cilt için harika bir çare. Balı doğrudan herhangi bir yanık bölgeye uygulayın ve durulamadan önce yaklaşık 20 ila 30 dakika bekletin.

SALATALIK

SALATALIK
Salatalık, ciltteki güneş yanığının olumsuz etkilerini azaltmak için etkili bir ilaç gibidir. Kabarma ve iltihaplanmayı azaltır. Salatalığı dilimler halinde kesip yanan bölgenin üzerine yerleştirebilir ya da blenderdan geçirip karışımı yanmış cilde uygulayarak soğumasını sağlayabilirsiniz. Ekstra serinletici ve yatıştırıcı etki için salatalığı dondurucuya koyun. Yarım saat beklettikten sonra temizleyebilirsiniz."

HAVUÇ

HAVUÇ
Havuç, güneş yanığından muzdaripseniz yiyebileceğiniz en iyi yiyeceklerden biri olabilir. Bunun nedeni, sebzede bulunan ve doğal olarak güneş yanığının iyileşmesine yardımcı olan bir karotenoid olan beta karotendir. Havuç yiyerek, hassas cildinizde oluşan yanıkların iyileşmesini hızlandırabilir ve sonraki yanıkların oluşmasını önleyebilirsiniz. Bu doğal içeriğe sahip diğer yiyecekler patates ve kavundur.

YABAN MERSİNİ

YABAN MERSİNİ
Yaban mersini, güneşe maruz kalma nedeniyle cilde zarar verebilecek serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olabilecek zengin antioksidanlarla doludur. Ayrıca yaşlanmayı ve ince çizgilerin gelişmesini önlemeye yardımcı olabilecek harika bir C vitamini kaynağıdır. Güneş yanığına maruz kaldıysanız, özellikle bu yanık yüzünüzdeyse, herhangi bir hasarı önlemeye çalışmak için iyi bir miktar yaban mersini yemelisiniz. Cildin içten dışa hasar görmesini önlemek için çalışır.

YOĞURT

YOĞURT
Güneş yanığı olan herhangi bir bölgeye soğuk yoğurt uygulamak, bölgeyi hem yatıştırmaya hem de soğutmaya yardımcı olabilir. Yoğurt, yanıklarınızın daha iyi ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek laktik asit bakterileri gibi faydalı probiyotikler içerir. Cildin yanmış bölgesine bir kaşık dolusu soğuk yoğurt sürebilirsiniz ve dakikalar içinde bölgeyi yatıştırır.
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