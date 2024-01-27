Mutfaklarda yemeklere lezzet katmak ve birçok içeceğin yapımında da kullanılan limon, yüksek C vitamini içeriği ve antiseptik özellikleri nedeniyle yüzyıllardır tıbbi amaçlar için kullanılır. İşte C vitamini deposu limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler...