Mutfaklarda yemeklere lezzet katmak ve birçok içeceğin yapımında da kullanılan limon, yüksek C vitamini içeriği ve antiseptik özellikleri nedeniyle yüzyıllardır tıbbi amaçlar için kullanılır. İşte C vitamini deposu limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler...
3 limon ve 1 kaşık vanilyayı su bitinceye kadar kaynatın. Evdeki hava tertemiz olacak, koku gidecektir.
Bileklerinize birkaç damla limon damlatırsanız vücudunuz dinç olur ve enerjiniz artar.
Limonda bulunan asit koltuk altında oluşan bakterileri öldürür. Koltuk altına limon sürerseniz kokuyu yok eder. Bu hem doğal hem de zararsızdır.
Limonu topuk ve ayak uçlarına 10 dakika masaj uygulayark sürmek grip ve nezleyi hızlıca iyileştirir.
Paslanan malzemelerinizi limon suyunda bekletirseniz pası çözülür ve hızlıca temizleyebilirsiniz.