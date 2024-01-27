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    4. C vitamini deposu limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler!

    C vitamini deposu limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.01.2024 13:03 | Son Güncelleme:
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    Limon, en değerli C vitamini depolarından biri olup aynı zamanda potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir ve fosfor gibi önemli minerallerin kaynağıdır. Limon suyu susuzluğu gidermek ve vücudun pH dengesini korumak için de kullanılabilir. Limonun daha önce hiç duymadığınız 8 faydasını haberimizde derledik.

    Mutfaklarda yemeklere lezzet katmak ve birçok içeceğin yapımında da kullanılan limon, yüksek C vitamini içeriği ve antiseptik özellikleri nedeniyle yüzyıllardır tıbbi amaçlar için kullanılır. İşte C vitamini deposu limon hakkında ilk defa duyacağınız altın değerinde bilgiler...

    LİMON HAKKINDA ALTIN DEĞERİNDE BİLGİLER

    3 limon ve 1 kaşık vanilyayı su bitinceye kadar kaynatın. Evdeki hava tertemiz olacak, koku gidecektir.

    Bileklerinize birkaç damla limon damlatırsanız vücudunuz dinç olur ve enerjiniz artar.

    Limonda bulunan asit koltuk altında oluşan bakterileri öldürür. Koltuk altına limon sürerseniz kokuyu yok eder. Bu hem doğal hem de zararsızdır.

    Limonu topuk ve ayak uçlarına 10 dakika masaj uygulayark sürmek grip ve nezleyi hızlıca iyileştirir.

    Paslanan malzemelerinizi limon suyunda bekletirseniz pası çözülür ve hızlıca temizleyebilirsiniz.

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