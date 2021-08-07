Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yıllık izinde cumartesi kararı

Haftanın 5 günü mesai yapılan iş yerlerinde cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı konusu netleşti. Karar, Yargıtay tarafından verildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararda "Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmeli." ifadeleri kullanıldı.