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  4. Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yıllık izinde cumartesi kararı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yıllık izinde cumartesi kararı

07.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karar verildi. Çalışanlar yıllık izin kullanırken cumartesi gününün de yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı konusu, Yargıtay kararıyla netlik kazandı. Kararda yer alan bilgiye göre durum, işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

Haftanın 5 günü mesai yapılan iş yerlerinde cumartesi günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı konusu netleşti. Karar, Yargıtay tarafından verildi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararda "Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmeli." ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay'dan yıllık izinde cumartesi kararı

TRT Haber'e göre işçinin, işverenine açtığı dava sonuçlandı. İşçi yıllık izindeyken cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini talep etti.
İşveren ise bu durum karşısında, cumartesi gününün hafta tatili olmadığını ileri sürerek karşı dava açtı.
Yerel mahkemede işçi kazandı ancak Yargıtay tarafından işveren haklı bulundu.
Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan fakat iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan durumlarda cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği ifade edildi.
Karara göre 7 gün tatil yapan çalışan, yalnızca pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.
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Anahtar Kelimeler:
İşçi Yargıtay

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