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    4. Canan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmiş

    Canan Karatay'dan 'sabah kahvaltısı' uyarısı! Zeytin ve peynir yerken bu hataları yapıyorsanız dikkat! Meğer pek de masum değilmiş

    17.11.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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    Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Sabah kahvaltıların vazgeçilmezleri olan zeytin ve peynir tüketiminde yapılan hatalara değinen uzman isim uyarıda bulundu. Bu hatalar ciddi sağlık problemlerinin yaşanmasına neden olabiliyor.

    Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, zeytin ve peynir konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim kahvaltı için çeşitli tüyolar verdi.

    CANAN KARATAY UYARDI! BUNLARI YAPMADAN ÖNCE BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN

    Canan Karatay bu besinleri tüketirken yapılan hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.
    Kahvaltıda bazı gıdaları birbiriyle karıştırıyor ve lezzetli olması için farklı işlemler yapabiliyoruz. Prof. Dr. Canan Karatay, "Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz" dedi.
    Canan Karatay'a göre zeytin ve peyniri suda bekleterek tuzunun çıkmasını sağlamak, kısırlık riskini artıran bir yöntem.
    Bunun için alınması gereken asıl önlem kullanılan yağ ve tuzun çeşidine önceden dikkat etmek.
    Zeytin ve peynirin zararlı hale gelmemesi için içeriklerine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Uzman isim yağlı, kristal tuzlu zeytin ve peynirleri öneriyor.
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