Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

Her zaman, sağlıklı beslenen ve düzenli egzersiz yapan kişilerin daha enerjik olup genç görüneceğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzman isim yaşlanma karşıtı olan meyveye değindi ve akşam saatlerine kadar günün her anında tüketilebileceğini belirtti.