KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

    Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

    12.11.2023 08:27 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, cilt bakımına önem veren kadınlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Göz çevresinde beliren kaz ayakları da dahil olmak üzere kırışıklık görünümünü engelleyen bir besinden bahseden uzman isim, onun sağlıklı hücre sayısında artış sağlayabileceğini vurguladı. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'ın söz ettiği 10 yaş gençleştiren o formül....

    Her zaman, sağlıklı beslenen ve düzenli egzersiz yapan kişilerin daha enerjik olup genç görüneceğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzman isim yaşlanma karşıtı olan meyveye değindi ve akşam saatlerine kadar günün her anında tüketilebileceğini belirtti.

    "SABAH AKŞAM" YİYİN DEYİP ÖNERDİ! TAM BİR DOĞAL İKSİR

    Türkiye' de Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen kivi, vücut sağlığı açısından önemli vitamin ve mineraller içeren, yeşil renkli, küçük ve lezzetli bir meyvedir. Uzman isim C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

    Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle bilinen uzman isim, kivinin aynı zamanda sağlıklı hücre sayısını artırdığını da söyledi.

    Bir kış meyvesi olan kivi bilhassa yetiştiği dönemde tüketilmesi gerekiyor. Kivinin düzenli ve doğru oranda tüketildiği takdirde birçok yararı bulunuyor.

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

    FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

    Kivi meyvesi sağlıklı bir beslenme planı içinde yer aldığında birçok fayda sağlar. Kivi meyvesi yüksek miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.

    C vitamini serbest radikallerle savaşarak vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. Kivi lif açısından zengindir ve bu da sindirim sistemine yardımcı olur. Lif bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır. İşte, kivinin faydaları:

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kivi Canan Karatay karatay diyeti ayaklar
    En Çok Okunan Haberler
    'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

    'Tanju Özcan' bilmecesi çözülüyor: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş!

    Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

    Dilan Polat'ın arkadaşı da ifadeye çağrıldı! Olay iddialar gündemde

    Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

    Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

    Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

    Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

    Aşkları dolu dizgin: En romantik ve eşine sadık burçlar!

    Aşkları dolu dizgin: En romantik ve eşine sadık burçlar!

    Bu karışım tam bir şifa kaynağı! Ne öksürük ne de mikrop kalıyor

    Bu karışım tam bir şifa kaynağı! Ne öksürük ne de mikrop kalıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

    13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

    Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.