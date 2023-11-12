Canan Karatay'dan yaşam tüyosu! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor

Her zaman, sağlıklı beslenen ve düzenli egzersiz yapan kişilerin daha enerjik olup genç görüneceğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay çarpıcı bir açıklamada bulundu. Uzman isim yaşlanma karşıtı olan meyveye değindi ve akşam saatlerine kadar günün her anında tüketilebileceğini belirtti.
Türkiye' de Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen kivi, vücut sağlığı açısından önemli vitamin ve mineraller içeren, yeşil renkli, küçük ve lezzetli bir meyvedir. Uzman isim C vitamini yönünden oldukça zengin olan kivinin yaşlanma belirtilerini azaltmada etkili olduğunu belirtti.
Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle bilinen uzman isim, kivinin aynı zamanda sağlıklı hücre sayısını artırdığını da söyledi.
Bir kış meyvesi olan kivi bilhassa yetiştiği dönemde tüketilmesi gerekiyor. Kivinin düzenli ve doğru oranda tüketildiği takdirde birçok yararı bulunuyor.
Kivi meyvesi sağlıklı bir beslenme planı içinde yer aldığında birçok fayda sağlar. Kivi meyvesi yüksek miktarda C vitamini içerir ve bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.
C vitamini serbest radikallerle savaşarak vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasına yardımcı olur. Kivi lif açısından zengindir ve bu da sindirim sistemine yardımcı olur. Lif bağırsak hareketliliğini artırır ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını azaltır. İşte, kivinin faydaları: