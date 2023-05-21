Canan Karatay öve öve bitiremedi! Kilo vermek isteyenler için yağları cayır cayır yakan mucizevi tarif

Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Prof. Dr. Canan Karatay'dan bu sefer de kahve önerisi geldi. İşte kilolarından kurtulmak isteyenler için Canan Karatay tarafından paylaşılan mucizevi tarif...