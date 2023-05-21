Canan Karatay öve öve bitiremedi! Kilo vermek isteyenler için yağları cayır cayır yakan mucizevi tarif

Canan Karatay, zayıflamak isteyenlere yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla ezberleri bozan Prof. Dr. Canan Karatay'dan bu sefer de kahve önerisi geldi. İşte kilolarından kurtulmak isteyenler için Canan Karatay tarafından paylaşılan mucizevi tarif...
Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaya göre; tereyağlı kahve zayıflamaya yardımcı oluyor.
Karatay'a göre; Türk kahvesi tüketenler şeker yerine bir kaşık tereyağı ve Hindistancevizi yağı koyduklarında mucizevi etkiyi kısa sürede görecekler.
Öte yandan konuya ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir araştırma 15 ülkede gerçekleştirildi.
Analize göre bilinenin aksine tereyağı; kalp ve damar hastalıklarına yol açmıyor. Ayrıca günde 1 yemek kaşığı tereyağı, Tip 2 diyabet riskini de azaltıyor.
Canan Karatay'ın açıkladığı tereyağının doğru miktarda ve şartlarda tüketilmesi halinde çoğu hastalığa yakalanma riskini azalttığı öğrenildi.