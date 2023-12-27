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  4. Çankırı'daki deprem sonrası uzman isimden korkutan açıklama geldi! Olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı

Çankırı'daki deprem sonrası uzman isimden korkutan açıklama geldi! Olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı

27.12.2023 18:17 | Son Güncelleme:
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Çankırı’da gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında uzman isimden korkutan açıklama geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı. Ercan'a göre; deprem meydana geldiği Kuzey Anadolu Kırığı’nda 6.8 büyüklüğüne kadar deprem yaşanabilir.

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, Çankırı’da gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında korkutan açıklamalarda bulundu.

Keşfet

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ilgaz ilçesinden gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

UZMAN İSİMDEN UYARI GELDİ!

UZMAN İSİMDEN UYARI GELDİ!

Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, yaşanan deprem sonrasında Bolu-Gerede-Çankırı arası için deprem uyarısında bulundu.

"6.8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR POTANSİYEL VAR"

"6.8 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR POTANSİYEL VAR"

“27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.”

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çankırı ahmet ercan
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