Çankırı'daki deprem sonrası uzman isimden korkutan açıklama geldi! Olabilecek depremin büyüklüğünü açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, Çankırı’da gerçekleşen 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında korkutan açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğuna göre, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ilgaz ilçesinden gerçekleşen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan Övgün, yaşanan deprem sonrasında Bolu-Gerede-Çankırı arası için deprem uyarısında bulundu.
“27 Aralık 2023 Çarşamba 16.04’de Çankırı-Ilgaz’daki deprem, bu yörede Kuzey Anadolu Kırığının gerilmekte olduğunu göstermektedir. İleride Bolu-Gerede-Çankırı arası M6,0- M6,8 büyüklüğünde boşalma eğiliminde. Süreyi bilmiyoruz. Sağlam yerde, sağlam çelik yapı. Güçlü ekonomi.”