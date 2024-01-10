Cansız bedeni günler sonra parçalanmış halde bulunmuştu! Kan donduran olayın katil zanlısı bakın kim çıktı, her şeyi itiraf etti

FARKLI YERLERDE CESET PARÇALARI BULUNDU

AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi. Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenaze 4 Ocak'ta toprağa verildi.