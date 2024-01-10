HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cansız bedeni günler sonra parçalanmış halde bulunmuştu! Kan donduran olayın katil zanlısı bakın kim çıktı, her şeyi itiraf etti

Cansız bedeni günler sonra parçalanmış halde bulunmuştu! Kan donduran olayın katil zanlısı bakın kim çıktı, her şeyi itiraf etti

10.01.2024 19:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 64 yaşındaki Nazmi Önal, evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Önal'ın 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulundu. Soruşturmada Önal'ın kardeşi gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren M.Ö. ağabeyini öldürdüğünü savcılık sorgusunda itiraf etti. M.Ö. çıkan arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını aktararak "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dedi.

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.


Keşfet

FARKLI YERLERDE CESET PARÇALARI BULUNDU

FARKLI YERLERDE CESET PARÇALARI BULUNDU

AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi. Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenaze 4 Ocak'ta toprağa verildi.

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri, adli tıp raporunun ardından Nazmi Önal’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı genişletti. İfadesi alınan Nazmi Önal’ın aynı evde yaşadığı kardeşi M.Ö. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan M.Ö., işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Savcılık sorgusunda çelişkili ifadeler veren şüpheli Mevlüt Önal, sorguda ağabeyini aralarındaki tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde şizofreni hastası olan ağabeyi Nazmi Önal'ın içmesi yasak olmasına rağmen kendisinden sigara istediğini, vermemesi üzerine de tartıştıklarını ve arbedede ağabeyinin yere düşüp hareketsiz kaldığını belirterek, "Paniğe kapılıp kıyafetlerini çıkardım ve dağlık alana bıraktım. Kıyafetleri de oraya gizledim" dediği öğrenildi.

İtiraflarının ardından jandarma JASAT timleri tarafından olayın yaşandığı Yörükakçayır Mahallesi'ndeki eve ve dağa götürülen şüpheli Mevlüt Önal'ın 'yer gösterme' sırasında cinayeti detaylarıyla anlattığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mevlüt Önal, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşıyla ilgili yeni gelişme! AK Parti'den açıklama geldi: 'Aylıklar...'

CHP'den belediye başkan adayı oldu

CHP'den belediye başkan adayı oldu

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Plajda cinsel ilişki... 'Pes' dedirtti! Ekipler harekete geçti

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

Murat Kurum sonrası ilk yerel seçim anketi!

2 şehirde AK Parti, MHP'yi destekleyecek! Adaylar belli oldu

2 şehirde AK Parti, MHP'yi destekleyecek! Adaylar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 3 büyük davada yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu 3 büyük davada yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.