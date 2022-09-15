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Çay lekesine hemen müdahale edin! En inatçı lekeleri çıkarmak için bunu uygulayın

15.09.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay ülkemizde en sevilen içecekler arasında üst sırada yer alıyor. Sevilerek tüketilen çayın dökülmesi durumunda dökülen yerde istenmeyen lekeler oluşabiliyor. Çay lekesi zor çıkan lekeler arasında bulunuyor. Ancak inatçı çay lekelerini çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor.

Dökülen yiyecekler, içeceklerin lekesini çıkarmak can sıkıcı olabiliyor. Özellikle misafirler geldiğinde en sık dökülen içeceklerden olan çayı kolayca çıkarmak için uygun yöntemleri izlemek gerekiyor. Kıyafetlerde, koltukta, halıda, duvarda bulunan çay lekelerini çıkarmak için farklı yöntemler uygulanıyor. Bu temizlik hileleriyle evinizi lekelerden arındırabilirsiniz.

ÇAY LEKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN YAPILACAKLAR

ÇAY LEKESİ HALIDAN NASIL ÇIKARILIR?

ÇAY LEKESİ HALIDAN NASIL ÇIKARILIR?
Halıya çay döküldüğünde ilk yapmanız gereken kağıt havlu ile halıdaki fazla çayı emdirmek olacaktır. Ardından soğuk suyla yıkayıp süzdüğünüz bezi, lekenin üzerine bastırın. Bu işlem çayın halının daha derinine işlemesini de önleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ıslak bez ile halıyı kesinlikle ovmamak ve çitilememektir. Islak bezle tampon yapmak genellikle lekenin giderilmesi için yeterlidir.

LEKE ÇIKMADIYSA SİRKE KULLANIN

LEKE ÇIKMADIYSA SİRKE KULLANIN
Fakat eğer leke gitmediyse veya uzun süredir bulunan çay lekesi varsa, bezle tampon yaptıktan sonra başka adımlar uygulamanız gerekebilir. Yarım bardak soğuk su ve yarım bardak sirkeyi karıştırın. (İsteğe göre miktarı azaltabilir veya arttırabilirsiniz.) Temiz bezi bu karışımla ıslattıktan sonra, leke olan bölgeyi dıştan içe doğru ovalayın. Ovalama esnasında zarif hareketler kullanmaya özen gösterin.

KIYAFETTEN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?

KIYAFETTEN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKARILIR?
Çay dökülen giysideki lekelerin üzerine beyaz kağıt havlu koyun. Giyside kalan çayı bu şekilde emmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra giysini ters çevirin ve soğuk su altında durulayın. Çamaşırları yıkarken kullandığınız deterjanı, soğuk su ile karıştırarak krem kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine ovalayarak sürün ve 10 dakika bekletin. Kullandığınız deterjanın ağartıcı içermemesi de oldukça önemli. Kıyafete sürdüğünüz deterjanı ılık su ile duruladıktan sonra giysinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Lekeden hiçbir iz kalmadığını görebilirsiniz.

ÇAY LEKESİ KOLTUKTAN NASIL ÇIKARILIR?

ÇAY LEKESİ KOLTUKTAN NASIL ÇIKARILIR?
Koltuktan kullanılan kumaş türü, çay lekesini nasıl çıkartmak gerektiği konusunda bize bilgi verir. Deri koltuklardaki lekeler ıslak bez ile çıkarken, kumaş koltuklar daha zorlu adımlar gerektirir. Burada uygulayabileceğiniz ilk yöntem çay lekesine ıslak temiz bez ile tampon yapmaktır. Ardından lekenin olduğu bölgeye karbonatlı su karışımını dökün ve hafifçe ovalayın. Son olarak soğuk suya batırılmış temiz bez ile koltuğa sürdüğünüz karbonatlı karışımı çıkartın. Genellikle kuruduktan sonra çay lekesinden hiçbir iz kalmamaktadır.

ÇAY LEKESİ DUVARDAN NASIL ÇIKARILIR?

ÇAY LEKESİ DUVARDAN NASIL ÇIKARILIR?
Duvardaki çay lekesi için bir kaba 2 yemek kaşığı nişasta dökün ve sulandırın. Nişastalı suya temiz sünger batırın ve duvardaki lekenin üzerini sünger ile hafifçe temizleyin. Bu işlemleri uyguladıktan sonra duvarı su ile temizleyebilirsiniz.
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