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Cenazeleri ortada kaldı! Rus anneyle kızı Bodrum'da katledilmişti... Yakınları Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı

30.11.2023 17:06 | Son Güncelleme:
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Muğla, Bodrum'da eski eşi Litvanya uyruklu 42 yaşındaki paralı asker Andrej Kuslevic'in öldürüp cesetlerini çarşafa sararak sarp araziye attığı Rus uyruklu 42 yaşındaki Irina Dvizova ile kızı 15 yaşındaki Dayana Dvizova'nın Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınlarının, cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Litvanya'daki Kuslevic'in yakalanması için de gerekli yazışmaların yapıldığı kaydedildi.

Bodrum'da Rus anne ile kızının öldürüldüğü korkunç vahşette yeni gelişme yaşandı! Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana’ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Kan donduran vahşet ise bunun ardından ortaya çıktı.

Keşfet

ÖLDÜRÜLEN ANNE-KIZIN CENAZELERİNİN GÖTÜRÜLMESİ İÇİN ÜLKELERİ RUSYA'DA YARDIM KAMPANYASI

Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.
Dün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu.
Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum Rusya rus
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