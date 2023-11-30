Cenazeleri ortada kaldı! Rus anneyle kızı Bodrum'da katledilmişti... Yakınları Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı

Bodrum'da Rus anne ile kızının öldürüldüğü korkunç vahşette yeni gelişme yaşandı! Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana’ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Kan donduran vahşet ise bunun ardından ortaya çıktı.
ÖLDÜRÜLEN ANNE-KIZIN CENAZELERİNİN GÖTÜRÜLMESİ İÇİN ÜLKELERİ RUSYA'DA YARDIM KAMPANYASI
Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı.
Dün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu.
Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.