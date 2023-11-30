Cenazeleri ortada kaldı! Rus anneyle kızı Bodrum'da katledilmişti... Yakınları Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı

Bodrum'da Rus anne ile kızının öldürüldüğü korkunç vahşette yeni gelişme yaşandı! Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana’ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Kan donduran vahşet ise bunun ardından ortaya çıktı.

