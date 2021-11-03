Cennet hurması üreticisi siparişlere yetişemiyor! Bir mahalleyi açık hava fabrikasına çevirdi

Beş yıl önce denemek için eşinin çamaşır ipinde hurma kurutan Hamza Kılıçkaya, sosyal medyadan ürünlerini paylaşmaya başladı. Taleplerin artması üzerine Ağlıboğaz Mahallesi’ndeki işini komşuları ile bölüşerek yapmak isteyen Kılıçkaya, şimdi mahalledeki 100 kadına iş imkanı sunarak mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. EVİNİN ÖNÜNE KURUTMA DÜZENEĞİ KURDU Bahçelerden hurmaların toplanması ve soyulup kurutulması aşamasına kadar yaşadığı mahalle sakinlerine de istihdam sağlayan Kılıçkaya, evinin önünde kurduğu kurutma düzeneği ile her gün yaklaşık 100 kadının evine ekmek götürmesine vesile oluyor.

"KIŞIN İŞSİZ KALIYORDUM"

Bahçede hurma toplayan Gülseren Bağrıyanık, “Ben aslında arıcılık yapıyorum. Kışın işsiz oluyorum. Hurma ile kadınların yüzü güldü. Önceden hurma para etmiyordu şimdi çok değerli. Bize de iş çıktı. Kışın boşta kalmıyoruz. Bize de iş imkanı oldu” diye konuştu.

10 komşu kadın ile sipariş almaya başladığını anlatan Hamza Kılıçkaya, “5 yıl önce çamaşır ipinde başlayan hayalimiz bir mahalleyi açık hava fabrikasına dönüştürdü. Kozan’da hurma kurutma sektöründe her yıl aşama aşama gelişti. Bu yıl 5. bölümü kurduk evimizin önüne ve bu sürede üreten kadınlarımızın desteği ile büyüdük markalaştık. 5 yıl önce 10 kişiydik ve toplamaya ben de gidiyordum. Şu an burada 100 kişi çalışıyor ve bahçede ayrıca toplama ekibimiz var. Bu üretimi Kozan’ın markası yapmak istedik” dedi.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİĞİMİZ İÇİN ALIM YAPIYORUZ" 300 ton üretim hedefi ile kadınların yoğun bir mesai yaptığını kaydeden Kılıçkaya, “Her geçen yıl hurmaya ilgi artıyor. Her yer hurma bahçesi oldu. Hurma fidanları bile bulunmuyor. Boş arazi kalmıyor. Kuru hurma yeni bir sektör olmasına rağmen şu an siparişleri yetiştiremiyor. Sektör haline geldi ve herkes hurma kurutuyor. Siparişler yetişmediği için alım yapıyoruz" diye konuştu.

"PERAKENDE 80 TL'Yİ BULACAK" Kuru hurmanın, kuru kayısı ve incirin tahtını sallayacağını ifade eden Kılıçkaya "Hurma fiyatında bu sene yüzde 50 artış oldu. Toptan 40-50 TL bandında satışı var perakende 80 TL’yi bulacak gibi görünüyor" diye konuştu.