Cezaevinde romantizm: Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, çiftle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Kaya'nın anlattığı olay, dinleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Katıldığı bir TV programında konuşan Kaya, Dilan Polat ile arasında geçen bir olayı şöyle anlattı:
"Dilan Polat ağlarken 'Ver elini öpeyim' dedi, 'İyi' dedim. Sonra birden 'Elini yıkama silme abi, Engin'e gideceksin, o da öpsün' dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin'e gittim, o da öptü."
Engin Polat'ın saçını ve sakalını kestiğini; ayrıca namaza başladığını söyleyen avukat Kaya, şöyle devam etti:
"Engin 'Keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da çoluk çocuğumla olabilseydim' dedi. Ayrıca Mai ve Siyah kitabını okuyor."
Engin Polat'ın tek; Dilan Polat'ın ise 3 kişilik koğuşta kaldığı ve sürekli ağladığı öğrenildi. Kaya, Dilan Polat için "Enerjisi azaldı" ifadesini kullandı.