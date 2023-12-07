Cezaevinde romantizm: Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Katıldığı bir TV programında konuşan Kaya, Dilan Polat ile arasında geçen bir olayı şöyle anlattı:

"Dilan Polat ağlarken 'Ver elini öpeyim' dedi, 'İyi' dedim. Sonra birden 'Elini yıkama silme abi, Engin'e gideceksin, o da öpsün' dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin'e gittim, o da öptü."