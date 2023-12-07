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  4. Cezaevinde romantizm: Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

Cezaevinde romantizm: Dilan Polat, avukatından bakın ne istemiş! 'Enerjsi azaldı'

07.12.2023 16:00 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, ilginç bir olay anlattı. Kaya, “Dilan elimi öptü. ‘Abi, elini silmeden Engin'e git, o da elini öpsün' dedi. Engin'e gittim, o da öptü." ifadelerini kullandı. İşte ilginç olayın detayları...

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, çiftle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Kaya'nın anlattığı olay, dinleyenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...


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DİLAN POLAT'IN AVUKATINDAN İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Katıldığı bir TV programında konuşan Kaya, Dilan Polat ile arasında geçen bir olayı şöyle anlattı:

"Dilan Polat ağlarken 'Ver elini öpeyim' dedi, 'İyi' dedim. Sonra birden 'Elini yıkama silme abi, Engin'e gideceksin, o da öpsün' dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin'e gittim, o da öptü."

'SAÇINI KESTİ, NAMAZA BAŞLADI'

'SAÇINI KESTİ, NAMAZA BAŞLADI'

Engin Polat'ın saçını ve sakalını kestiğini; ayrıca namaza başladığını söyleyen avukat Kaya, şöyle devam etti:

"Engin 'Keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da çoluk çocuğumla olabilseydim' dedi. Ayrıca Mai ve Siyah kitabını okuyor."

'ENERJİSİ AZALDI'

'ENERJİSİ AZALDI'

Engin Polat'ın tek; Dilan Polat'ın ise 3 kişilik koğuşta kaldığı ve sürekli ağladığı öğrenildi. Kaya, Dilan Polat için "Enerjisi azaldı" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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