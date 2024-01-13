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  4. Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra tekrar geri girdi! Çünkü ilk işi bu olmuş...

Cezaevinden çıktı, 24 saat sonra tekrar geri girdi! Çünkü ilk işi bu olmuş...

13.01.2024 10:11 | Son Güncelleme:
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Bursa’da çıktığı cezaevine tekrardan otomobil çaldığı günün sabahına girdi. Akılalmaz olayda şahsın, cezaevinden çıktığı günün akşamında otomobil çaldığı öğrenildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan 21 adet suç kaydı olan H.A. (25) son olarak oto hırsızlıktan cezaevine girdi. Geçtiğimiz gün cezaevinden çıkan H.A., çıktığı günün akşamına tekrardan otomobil çaldı.

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BURSA'DA AKILALMAZ OLAY

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler bölgede yaptığı güvenlik kamerası ve çeşitli incelemelerde şüphelinin cezaevinden sabah saatlerinde çıkan H.A. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede şüpheli çaldığı otomobil ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli getirildiği emniyette işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tekrardan tutuklanarak cezaevine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Bursa
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