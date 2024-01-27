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  4. CHP lideri Özel duyurdu! Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev 'Buradan ilan ediyorum'

CHP lideri Özel duyurdu! Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev 'Buradan ilan ediyorum'

27.01.2024 16:56 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarını açıklamak için düzenlediği tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 86 yaşındaki Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Türkiye’deki bütün CHP’li belediyelerin yer alacağı komisyonun genel koordinatörü olacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Parisi’nin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı program için Eskişehir’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Porsuk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda, 31 Mart’ta yapılacak seçimde adaylarının tanıtımını yapan CHP Genel Başkanı Özel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce için destek istedi. Düzenlenen etkinlikte salonda yer yer boşlukların olması dikkat çekti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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"YILMAZ BÜYÜKERŞEN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN OLUŞTURDUĞU YENİ KURULUN GENEL KOORDİNATÖRÜDÜR"

Özgür Özel, partililere ve vatandaşlara yapmış olduğu konuşmada, “Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı, çalmayan, çırpmayan, israf etmeyen, kaynakları yandaşlara değil vatandaşlara dağıtan, şeffaf, çalışkan belediyeciliğinin karşısında rekabet etmek yerine karşımıza çok büyük bir cephe kurarak, Cumhuriyet Halk Partisi’ni sözde yalnız bırakarak geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, geçmişte partimizde olanların bile karşımızda adaylaşmasını sağlayarak, onlara çok farklı imkanlar sunarak, Türkiye’nin üzerinde yeni bir oyun kurmaktadır” dedi.

Özgür Özel, tüm vatandaşlardan oy alarak ‘Türkiye İttifakı’ ile 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden iyi sonuçlarla çıkacaklarını belirtti.

"31 MART'TAKİ KAZANACAK İTTİFAKIN ADI TÜRKİYE İTTİFAKI'DIR"

"31 MART'TAKİ KAZANACAK İTTİFAKIN ADI TÜRKİYE İTTİFAKI'DIR"

Özel, “Yılmaz Hoca, Eskişehir’i 1999’da nasıl resmen ittifaksız ama büyük bir ittifakla, bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de aynı anda kendi temiz çalışkan kişiliğiyle oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa 31 Mart’taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır. Hep birlikte başaracağız. Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme çakanlar oluyor. Dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve cumhuriyete, biraz önce söyledim, Atatürk’ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye İttifakı’nı kurmaktır. Buna inanıyoruz, biz bu ülkeye güveniyoruz” diye konuştu.

1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen’in ise 31 Mart’tan itibaren CHP tarafından oluşturulan kurulun genel koordinatörü olarak görev yapacağını belirtti. CHP Lideri Özel.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak, ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen’in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde bir eli Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. 31 Ocak günü Ankara’da, bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinden, adaylarından ve yöneticilerinden oluşan bir çalıştay var. O çalıştay, yerel seçim sürecini değerlendirme çalıştayı. O çalıştayın açılışında ve başında olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Özgür Özel CHP
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