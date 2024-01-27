CHP lideri Özel duyurdu! Yılmaz Büyükerşen'e yeni görev 'Buradan ilan ediyorum'

"31 MART'TAKİ KAZANACAK İTTİFAKIN ADI TÜRKİYE İTTİFAKI'DIR"

Özel, “Yılmaz Hoca, Eskişehir’i 1999’da nasıl resmen ittifaksız ama büyük bir ittifakla, bütün temiz insanlardan, iyi insanlardan, Atatürk milliyetçilerinden, Türk milliyetçilerinden, muhafazakarlardan, devrimcilerden de aynı anda kendi temiz çalışkan kişiliğiyle oy alarak Eskişehir ittifakını kurduysa 31 Mart’taki kazanacak ittifakın adı Türkiye İttifakı’dır. Hep birlikte başaracağız. Bizim işimiz muhalefetle kavga etmek değil. Bize savaş açanlar oldu, ben barış ilan ettim bütün muhalefete. Bize çelme çakanlar oluyor. Dönüp ellerini sıkıyoruz, yola devam ediyoruz. Bize kumpas kuranlar oluyor, görüyoruz ama meşgul olmuyoruz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve cumhuriyete, biraz önce söyledim, Atatürk’ün baba evine kurulan her türlü tuzak ve kumpasa karşı Türkiye İttifakı’nı kurmaktır. Buna inanıyoruz, biz bu ülkeye güveniyoruz” diye konuştu.