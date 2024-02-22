CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

Dahası bunun mümkün olma ihtimali oransal açıdan hiç bu kadar yüksek ölçülmemişti. Bu soruyu İzmir halkına yönelttiğimizde yüzde 42’lik bir kesimin bu ihtimali 'oldukça uzak' gördüğünü tespit ettik. Ama yüzde 50’yi bulan bir kitlenin ise çoğunluğu ‘belki’ cevabı da olsa, bu ihtimali çok da uzak görmediğini anlatıyor” ifadelerini kullandı.