CHP'nin gözbebeği İzmir'de Özel'in canını sıkacak anket! "Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı"

İstanbul, İzmir, Ankara... Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın her vatandaşın seçim akşamı memleketinden sonra baktığı ilk sonuçlar bu büyükşehirlere ait. CHP yıllardır İzmir'de en güçlü parti. Cumhur İttifakı ise her seçimde bu düzeni sarsmak için elinden geleni yapıyor. Bu seçimde CHP'deki değişimin ardından Tunç Soyer yeniden aday gösterilmemişti ve ardından partisine tepki göstermişti. CHP İzmir'de büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sahaya sürdü.
Zafer Partisi, Dem Parti, İyi Parti, Yeniden Refah Partisi de önemli bir yere sahip olsa da İzmir'de bu seçimin iki aday arasında geçmesi bekleniyor. Onlar da CHP Adayı Cemil Tugay ve Cumhur İttifakı Adayı Hamza Dağ...
İntegral Kamuoyu Araştırma Şirketi, 6-12 Şubat tarihleri arasında İzmir'de anket çalışması gerçekleştirdi. Kamuoyunda ses getiren çalışma İzmir'in 16 ilçesinde toplam bin 648 katılımcı ile telefonla görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.
Çalışma sonuçlarını Gazete Duvar'a değerlendiren şirketin Genel Koordinatörü gazeteci Ümit Yaldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 25 yıldır CHP’nin kalesi sayılan İzmir’de seçim yarışının kıran kırana geçeceğini yansıtan verilere ulaştıklarını belirten Yaldız, Cumhur İttifakı'nın kazanma olasılığı konusunda, “Cumhur İttifakı İzmir’i kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı!
Dahası bunun mümkün olma ihtimali oransal açıdan hiç bu kadar yüksek ölçülmemişti. Bu soruyu İzmir halkına yönelttiğimizde yüzde 42’lik bir kesimin bu ihtimali 'oldukça uzak' gördüğünü tespit ettik. Ama yüzde 50’yi bulan bir kitlenin ise çoğunluğu ‘belki’ cevabı da olsa, bu ihtimali çok da uzak görmediğini anlatıyor” ifadelerini kullandı.
İşte İzmir'de yapılan son anket çalışmaları...