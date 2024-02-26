HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çinli öğrenci coğrafya dersinde orayı gördü! O kadar etkilendi ki ailesine ısrar edip Çin'den Tokat'a geldi

Çinli öğrenci coğrafya dersinde orayı gördü! O kadar etkilendi ki ailesine ısrar edip Çin'den Tokat'a geldi

26.02.2024 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de yaşayan ortaokul öğrencisi Yang Hanchao (13), coğrafya dersinde öğrenip, etkilendiği Ballıca Mağarası'nı görmek için ailesi ile Tokat'a geldi. Yang ile ailesi, hafta sonu mağarayı ziyaret edip, fotoğraf çektirdi.

Pazar ilçesi Ballıca köyündeki 1085 rakımlı tepedeki Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı ve milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitleri ile dikkat çekiyor.
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube

DERSTE GÖRDÜĞÜ MAĞARADAN ETKİLENİP ÇİN'DEN TOKAT'A GELDİ

Keşfedilmemiş bölümleri ile de mağara, hala gizemini koruyor.

Bu özellikleri ile her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan mağaranın bu kez Çinli ziyaretçileri dikkat çekti.

Sichuan Eyaleti'nde eğitim gören ortaokulu öğrencisi Yang Hanchao, ailesine coğrafya dersinde öğrendiği Ballıca Mağarası'ndan bahsetti.

Yang, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mağarayı çok görmek istedi.

Bunun üzerine Yang ile ailesi Türkiye'ye geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çin Coğrafya Tokat Ballıca Mağarası
En Çok Okunan Haberler
Çalışma saatlerinde atlanan detay!

Çalışma saatlerinde atlanan detay!

'Türk Escobar'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Daha önce FETÖ'ydü, şimdi...'

'Türk Escobar'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Daha önce FETÖ'ydü, şimdi...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifade duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifade duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Avukat Dr. Epözdemir'den TFF'ye veryansın: Derhal istifa etmeliler!

Avukat Dr. Epözdemir'den TFF'ye veryansın: Derhal istifa etmeliler!

100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi!

100 TL borç istedi, hesabına 100 bin TL geldi!

"Bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim" diyerek açıkladı: Oğlu, damadı, abisi...

"Bilmediğiniz şeyler söyleyeceğim" diyerek açıkladı: Oğlu, damadı, abisi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.