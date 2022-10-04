Cinsel hayatınızı bitirmek istemiyorsanız bunlardan uzak durun! Testosteron seviyenizi zirveye taşıyacak yiyecekleri tercih edin

Sağlık problemleri tüm hayatımızı ele geçirebiliyor. Cinsel problemler de yaşam kalitesini düşüren sorunlar arasında bulunuyor. Genellikle erkeklerde görülen bu sorunlar büyük sıkıntılara neden olabiliyor. Erkeklerin cinselliğini etkileyen testosteronun düşmesi çeşitli problemlere yol açıyor. Testosteronun düşmemesi için doğru beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. İşte asla yememeniz gereken ve testosteron seviyesini yükselten yemeniz gerekenler...
TESTOSTERON EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
- Cinsel gelişimde gecikme veya yetersizlik,
- Cinsel istek ve aktivitenin azalması,
- Kendini kötü hissetme,
- Depresif düşünce, Kendiliğinden ereksiyon azalması,
- Konsantrasyon ve hafıza zayıflığı,
- Jinekomasti (memelerde büyüme-ağrı),
- Uyku bozukluğu ve uyuklamada artış,
- Vücut kıllanmasında azalma,
- Tıraş olma sıklığında azalma,
- Testislerde küçülme,
- Çocuk sahibi olamama,
- Sperm yokluğu veya düşüklüğü,
- Vücut yağ oranında artış,
- Düşük travmalı kırık,
- Kemik erimesi,
- Fiziksel veya çalışma performansında azalma,
- Motivasyonda, kendine güvende azalma,
- Ateş basması ve terleme bulunuyor.
UNLU YİYECEKLER VE İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN
Bir erkek yaşlandıkça testosteron doğal olarak azalır. Erkeklik hormonu kas inşa eder ve kemiği güçlendirir, ayrıca saç büyümesine, ruh haline ve bilişsel işleve katkıda bulunur ve düşen seviyelerin sağlığı olumsuz etkilediği söylenir. Araştırmalar, unlu mamuller, cips ve hızlı yiyecekler gibi ultra işlenmiş yiyecekleri tüketen erkeklerin testosteron seviyelerinde daha hızlı bir düşüş göreceğini bulmuştur.
SAĞLIKLI BESLENEREK TESTOSTERON SEVİYENİZİ ARTIRIN
Aynı şekilde, sağlıklı bir diyet yapanlar, testosteron seviyelerinde bir artış görebilir ve uzmanlar, testosteron için belirli besinleri içeren gıdalar açısından zengin bir diyet modelinin benimsenmesini önermektedir. Bu besinlerin çinko, magnezyum ve D vitamini açısından zengin olduğu söylenmektedir.
TESTOSTERON ARTIRAN GIDALAR
YUMURTA
İnsanlara çoğu sağlıklı diyette genellikle yumurta yemeleri tavsiye edilir. Yumurta testosteron üretimine yardımcı olan yüksek protein, kolesterol, D vitamini ve omega-3 kaynaklarıdır. Günde kaç yumurta yiyebileceğiniz konusunda bir sınır yoktur, ancak çoğu insan için günde bir ila iki yumurta iyi bir ölçüttür.
YAĞLI BALIK
Yağlı ve yağlı balıklar, testislerdeki testosteron üreten hücrelerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan, özellikle EPA olmak üzere omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Önceki çalışmalar, omega-3'ün başlangıç seviyeleri, yaş ve BMI için ayar yapıldıktan sonra erkeklerde toplam testosteron seviyelerini artırdığını bulmuştur.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler açısından zengin bir diyet, düşen testosteron seviyelerine yardımcı olabilir. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, bu sebzeleri tüketen erkeklerin magnezyum seviyelerinde de yüksek bir artış vardı ve bu da başlangıçta testosteron artışına neden oldu.
AVOKADO
Avokado, yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra testosteron seviyelerine fayda sağlayan magnezyum açısından zengindir. Avokado ayrıca, vücuttaki testosteron metabolizmasını etkileyen ve testosteron bozulmasına karşı koruyan bor olarak bilinen bir mineral içerir. Avokado ayrıca zengin yağ asitleri ve çinko içerir - bunların tümü testosteronu olumlu etkiler.
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