Cinsel ilişkinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Bu hastalıklara karşı öyle etkileri var ki...

Seks hem sağlık hem de psikolojik açıdan tüm hayatı etkisi altına alıyor. Seks hayatında yaşanan problemler sosyal ilişkilere dahi yansıyabiliyor. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak cinsel ilişkiye girmek birçok hastalığa iyi geliyor. Hastalıklardan korunmak adına sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli bir cinsel hayata sahip olabilirsiniz.

CİNSEL İLİŞKİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR Birçok doktor ve sağlık uzmanı bu konuda hemfikir. Araştırmalar da cinsel açıdan aktif olan kişilerin daha az hastalandığını gösteriyor. Seks, vücudunuzda mikroplara ve virüslere karşı savaşan maddeleri artırır. Seksle birlikte bağışıklık sisteminizi doruğa taşımak için beslenmenize dikkat edin, hareketli olmaya gayret edin, uykunuzu alın.

TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR Yüksek tansiyon yaygın bir sorun. Seks tabii ki bunun tedavisi değil ama birtakım araştırmalar kan basıncının düşmesiyle seks arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

İDRAR KONTROLÜNÜ SAĞLIYOR Özellikle ileri yaşlarda ve çocuk doğurduktan sonra kadınların idrar kontrolü zorlaşabilir. Araştırmalara göre, düzenli seks bu konuda kadınların yardımına koşuyor.

KALP DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLÜYOR Son zamanlarda bu konuda yapılan araştırmalardan bazıları düzenli ve sık seks yapan erkeklerin daha az seks yapan erkeklere göre daha az kalp krizi riskine sahip olduğunu ileri sürüyor.