Cinsel istismarcı sucunun gizli odadaki notları ortaya çıktı! 'Sözümü dinlemezsen çok acı veririm'

"ÇOCUK ESİRGEME YURDUNDA ON SENE KALIRSIN"

Mağdur çocuk, sanık Metin Ş'nin kendisine çocuk esirgeme yurdunda dövülen çocukların videolarını izlettiğini ve “seni böyle dövecekler anneni göremeyeceksin sen bağırırsan bizi burada duyarlar, bizi görürler, ben cezaevinde on sene yatarım, sen de çocuk esirgeme yurdunda on sene kalırsın” dediğini açıkladı. Mağdur, kendisi uyurken polislerin geldiğini de beyan etti. Mağdur M.Y.’nin yapılan muayenesinde de Metin Ş’ye ait olduğu anlaşılan DNA profillerinin bulunduğu kaydedildi. Öte yandan mağdur M.Y. Çocuk İzlem Merkezi’nde yeniden alınan ifadesinde Metin Ş’nin kendisini istismar ederken video çektiğini gördüğünü de beyan etti. Metin Ş'nin mağdur M.Y. yönünden avukatı eşliğinde alınan savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği kaydedildi. Sanık Ş. savunmasında “İş yerinin kapısını kilitledikten sonra yalıtımlı odaya götürdüm. Üzerine battaniye örttüm. İlk olarak yanağından öptüm sonra cinsel istismarda bulundum. Başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım” dedi. İstismarda bulunduğu çocukların fotoğraflarını saklamış