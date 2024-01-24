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    4. Çok daha ucuza fiyatından bile şık bir gelinlik bulmanın 5 yolu

    Çok daha ucuza fiyatından bile şık bir gelinlik bulmanın 5 yolu

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    24.01.2024 17:57 | Son Güncelleme:
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    Yaz gelinleri şimdiden düğünleri için gelinlik arayışına başladı. Ancak elbette gelinlik fiyatları da evlilik sürecinde pek çok kişinin belini bükebiliyor. Herkes, hem bütçesini zorlamak istemiyor hem de çok para verilen gelinlikler gibi şık bir gelinlikle bu en özel gününde arz-ı endam etmek istiyor. Uygun fiyata kusursuz bir görünüm sağlamak bazıları için imkansız gibi görünebilir ancak bunu sağlamanın aslında 5 yolu var.

    Baharda ya da yazın evleneceklerin, alışveriş telaşlarından bir tanesi, hatta belki de en önemlisi gelinlik. Güzel, şık, kusursuz bir görünüm sunan ama elbette uygun fiyatlı bir gelinlik satın almak herkesin hayali. Aslında bu zannedildiği kadar imkansız değil. Uygulayacağınız 5 farklı yöntem; sizi hayalinizdeki gibi bir gelin yapabilir. Hem de daha uygun fiyata...

    DAHA UCUZA GELİNLİK BULMAK İÇİN 5 YÖNTEM

    Düğün zamanı bütçeler haddinden fazla zorlandığı için, düğün alışverişlerinin en büyük kalemlerinden bir tanesi olan gelinlikte de pek çok kişi daha uygun fiyatlı alternatifleri bulmaya çalışıyor. Ancak daha uygun fiyatlı seçenek, daima kötü olmak zorunda değil. Harika gelinlikleri, bazı küçük tüyolara dikkat ederek siz de bulabilirsiniz.

    İKİNCİ EL SEÇENEKLER

    İKİNCİ EL SEÇENEKLER

    İkinci el gelinliklere ilk etapta bazıları önyargılı yaklaşabiliyor ancak şu unutulmamalı ki o gelinlikler daha önce birileri tarafından 'kusursuz gelinlik' olarak satın alındı. Bu nedenle uygun fiyatlı alternatifleri bulduğunuz sürece satın alacağınız gelinliğin ikinci el olup olmadığına değil, hayallerinizdeki gelinlik olup olmadığına bakmalısınız.

    KİRALIK GELİNLİKLER

    KİRALIK GELİNLİKLER

    Belki ünlü bir modacının elinden çıkmış tasarım bir gelinliği satın alamayabilirsiniz ama bu gelinlikleri kiralayabileceğiniz çok fazla yer var. Bu durumda yine belki bir gelinlik satın almış kadar para ödeyebilirsiniz ancak gerçekten tasarım ve kusursuz bir gelinlik giyme fırsatını da yakalayabilirsiniz.

    BASİT STİL

    BASİT STİL

    Gelinliklerin fiyatını artıran unsurlar genellikle dantel, işleme ve taş gibi detaylar. Oysa sade bir gelinlikle de kusursuz bir görünüm yakalamanız mümkün. Bunun için sade modellere de göz atıp göz alıcı görünümü sade bir şıkla yaratabilirsiniz.

    KÜÇÜK BUTİKLER

    KÜÇÜK BUTİKLER

    Uygun fiyatlı gelinlik bulmak için bilindik markaların yanı sıra küçük butikler arasında biraz kaybolmayı da deneyebilirsiniz. Hayalinizdeki model, neden hiç beklemediğiniz bir yerden çıkmasın ki?

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