Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Lisesi ne demek?

Çok Programlı Anadolu Lisesi, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edildi. Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasa ile beraber Çok Programlı Liseler, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne dönüştü. Öğrencilerin LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrenciler Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Liseleri hangileri?

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

Çok Programlı Anadolu Lisesi, nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde; Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek bir lisede topluyor.

Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin mesleki ve teknik bölümünde okuyan öğrenciler için bölümleri ile ilgili olarak staj imkanı da sunulur.