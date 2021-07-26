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Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Lisesi ne demek?

26.07.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ise Çok Programlı Anadolu Liseleri merak edildi. Ülkemizde birçok farklı şekilde lise bulunuyor. Bunlardan biri de Çok Programlı Anadolu Liseleri. Peki, öğrencilerin merak ettiği Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

Çok Programlı Anadolu Lisesi, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edildi. Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasa ile beraber Çok Programlı Liseler, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne dönüştü. Öğrencilerin LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yerleşen öğrenciler Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir? Çok Programlı Anadolu Liseleri hangileri?

Çok Programlı Anadolu Lisesi nedir?

Çok Programlı Anadolu Lisesi, nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde; Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek bir lisede topluyor.
Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.
Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin mesleki ve teknik bölümünde okuyan öğrenciler için bölümleri ile ilgili olarak staj imkanı da sunulur.
Öğrenciler okullarda öğrenmiş oldukları teorik bilgileri bu sayede çeşitli staj programları ile pratikte uygulama şansı elde eder. Ayrıca bunun karşılığında da belirli bir ücret alırlar ve sigortaları yapılır.
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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
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