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Çok sayıda il ve ilçede eğitime kar engeli! İşte okulların bir gün tatil edildiği yerler

24.12.2023 21:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin birçok ilinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte eğitime bir gün ara verilen yerler...

Birçok ilde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bir çok yerde eğitime ara verildi. Valilikler okullara kar tatili haberlerini peş peşe verdi.


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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.” Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Ardahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İl genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.
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Anahtar Kelimeler:
kar tatil eğitim
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