HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çok sevdiğinizi biliyoruz ama kötü bir haberimiz var: Libidoyu düşürüyor, yüksek tansiyon ve kalp krizini tetikliyor!

Çok sevdiğinizi biliyoruz ama kötü bir haberimiz var: Libidoyu düşürüyor, yüksek tansiyon ve kalp krizini tetikliyor!

07.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek tansiyon diğer adıyla hipertansiyon günümüzde sıklıkla karşılaşılan rahatsızlıkların başında gelir. Yüksek tansiyon, kan damarlarınızdaki normal kan hızının endişe verici ve olağandışı bir düzeyde arttığı bir durumdur. Sonuç olarak, kan damarı duvarlarınız zayıflar ve kalbiniz de normalden daha hızlı pompalamaya başlar. Kalbinizin aşırı çalışmasına neden olan bu hızlı pompala, kalp krizine ve diğer kalp sorunlarına yol açar. Bunları yaşamamak için bazı yiyecekleri yememelisiniz.

Yüksek tansiyon, diğer adıyla hipertansiyon peşi sıra birçok hastalığa neden olabilir. Yüksek tansiyon kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve çeşitli kalp hastalıklarına neden olabilir. Bununla birlikte, belirli yiyeceklerin yardımıyla yüksek tansiyon veya hipertansiyon azaltılabilir. Ancak, diğerleri durumu ağırlaştırabilir ve size daha zor zamanlar yaşatabilir. İşte yüksek tansiyonunuz varsa uzak durmanız gereken yiyecekler...

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEN 13 YİYECEK

ŞEKER

ŞEKER
Çikolatalar ve şekerlemeler vücudunuzdaki sodyum miktarının artmasına neden olur. Şeker ayrıca kan şekeri seviyelerinizde yüksek tansiyona yol açan şiddetli bir artışa neden olur. Şekerli yiyecekleri çok miktarda aldığınızda, obez olabilir ve kalbinizi aşırı yorabilirsiniz. Bu, kan basıncınızda bir artışa yol açar.

KAHVE

KAHVE
Kahvenin faydaları vardır ve sabahları içmek için harika bir içecektir. Aynı zamanda bir enerji içeceği için harika bir alternatiftir. Bununla birlikte, çok miktarda kafein içtiğinizde kan basıncınızda bir artışa tanık olabilirsiniz. Bu hipertansiyon ile sonuçlanır. Kahve ayrıca libidonuzu kaybetmenize neden olabilir, bu da alımınızı azaltmanın başka bir nedenidir. Unutmayın, kahve içmenin bir sonucu olan tansiyon aniden yükseldiği için size daha da fazla zarar verebilir.

DANA BACON

DANA BACON
Dana bacon veya kurutulmuş et tam bir tuz ve kalori bombasıdır. Onlar gerçekten sadece kolesterol havuzlarında kızartılmış yağ çubuklarıdır. Onlarla ilgili en kötü şey, yurtdışında birçok insanın günün en önemli öğünü olan kahvaltıda yemeyi tercih etmesidir. Bu nedenle, sabahları sağlıksız bir şeyler yeme alışkanlığı geliştirdiğinizde, günün herhangi bir saatinde yediğiniz zamana kıyasla etkileri daha da olumsuz olur. Kuru etteki yağ miktarı sayesinde kan basıncınız yükselecek ve kalbinizin aşırı yorulmasına neden olacaktır.

UNLU MAMÜLLER

UNLU MAMÜLLER
Unlu mamuller harika kokular yayar ve bazıları bu şekilde pazarlandığı için sağlıklı görünebilir. Bazıları için harika tadı size bazı meyveleri hatırlatır. Bu ve taze pişmiş bir şeyler yeme fikri besleyici ve sağlıklı görünüyor. Ancak, bu unlu mamullerin çok fazla şeker içerdiğini ve bunun kan basıncı seviyelerinizde ani yükselmelere neden olabileceğini unutmayın. Ek olarak, ekmek, kruvasan ve diğer hamur işleri için tuz dahildir. Kan dolaşımınızdaki sodyum artışı nedeniyle kan basıncı seviyelerini artıran bu tuz miktarıdır.

ALKOL

ALKOL
Alkol hayranıysanız, alkol içmenin tek bir sağlık avantajı olmadığını bilmek sizi üzecektir. Çok fazla içtiğinizde, geçici olarak kan basıncında bir artış yaşayacaksınız. Ancak bu bir eğilim haline gelirse, diğer kalp hastalıklarının yanı sıra hipertansiyonu da içeren uzun vadeli etkileri olacaktır. Alkol içme alışkanlığı geliştirdiğinizde, muhtemelen obez olursunuz. Obezite sadece yüksek tansiyon geliştirme şansınızı artırır. Gerçekten alkol almanız gerekiyorsa, tüketiminizi mümkün olduğunca sınırlandırmalısınız.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Ampulle patates arasındaki inanılmaz bağlantı!

Çok sevdiğinizi biliyoruz... Libidoyu düşürüyor!

Çok sevdiğinizi biliyoruz... Libidoyu düşürüyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.