Çok sevdiğinizi biliyoruz ama kötü bir haberimiz var: Libidoyu düşürüyor, yüksek tansiyon ve kalp krizini tetikliyor!

Yüksek tansiyon, diğer adıyla hipertansiyon peşi sıra birçok hastalığa neden olabilir. Yüksek tansiyon kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve çeşitli kalp hastalıklarına neden olabilir. Bununla birlikte, belirli yiyeceklerin yardımıyla yüksek tansiyon veya hipertansiyon azaltılabilir. Ancak, diğerleri durumu ağırlaştırabilir ve size daha zor zamanlar yaşatabilir. İşte yüksek tansiyonunuz varsa uzak durmanız gereken yiyecekler...

KALP KRİZİNİ TETİKLEYEN 13 YİYECEK

ŞEKER Çikolatalar ve şekerlemeler vücudunuzdaki sodyum miktarının artmasına neden olur. Şeker ayrıca kan şekeri seviyelerinizde yüksek tansiyona yol açan şiddetli bir artışa neden olur. Şekerli yiyecekleri çok miktarda aldığınızda, obez olabilir ve kalbinizi aşırı yorabilirsiniz. Bu, kan basıncınızda bir artışa yol açar.

KAHVE Kahvenin faydaları vardır ve sabahları içmek için harika bir içecektir. Aynı zamanda bir enerji içeceği için harika bir alternatiftir. Bununla birlikte, çok miktarda kafein içtiğinizde kan basıncınızda bir artışa tanık olabilirsiniz. Bu hipertansiyon ile sonuçlanır. Kahve ayrıca libidonuzu kaybetmenize neden olabilir, bu da alımınızı azaltmanın başka bir nedenidir. Unutmayın, kahve içmenin bir sonucu olan tansiyon aniden yükseldiği için size daha da fazla zarar verebilir.

DANA BACON Dana bacon veya kurutulmuş et tam bir tuz ve kalori bombasıdır. Onlar gerçekten sadece kolesterol havuzlarında kızartılmış yağ çubuklarıdır. Onlarla ilgili en kötü şey, yurtdışında birçok insanın günün en önemli öğünü olan kahvaltıda yemeyi tercih etmesidir. Bu nedenle, sabahları sağlıksız bir şeyler yeme alışkanlığı geliştirdiğinizde, günün herhangi bir saatinde yediğiniz zamana kıyasla etkileri daha da olumsuz olur. Kuru etteki yağ miktarı sayesinde kan basıncınız yükselecek ve kalbinizin aşırı yorulmasına neden olacaktır.

UNLU MAMÜLLER Unlu mamuller harika kokular yayar ve bazıları bu şekilde pazarlandığı için sağlıklı görünebilir. Bazıları için harika tadı size bazı meyveleri hatırlatır. Bu ve taze pişmiş bir şeyler yeme fikri besleyici ve sağlıklı görünüyor. Ancak, bu unlu mamullerin çok fazla şeker içerdiğini ve bunun kan basıncı seviyelerinizde ani yükselmelere neden olabileceğini unutmayın. Ek olarak, ekmek, kruvasan ve diğer hamur işleri için tuz dahildir. Kan dolaşımınızdaki sodyum artışı nedeniyle kan basıncı seviyelerini artıran bu tuz miktarıdır.