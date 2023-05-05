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  4. CUMA MESAJLARI HADİSLİ: 5 Mayıs 2023 anne, baba, sevgili ve eşe yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve RESİMLİ cuma mesajları BURADA!

CUMA MESAJLARI HADİSLİ: 5 Mayıs 2023 anne, baba, sevgili ve eşe yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve RESİMLİ cuma mesajları BURADA!

05.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları anne, baba, sevgili ve eşe göndermek isteyen isteyenler için resimli, yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı seçenekleriyle internette yerini aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunmak isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de anne, baba, sevgili ve eşe yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve RESİMLİ cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, en yeni cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı seçeneklerinden biri veya birkaçında karar kılarak paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından inceleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbe konusunu "İsraf: Tüketirken Tükenmek" olarak belirledi. Yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli Cuma mesajları....

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 5 MAYIS 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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