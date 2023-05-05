CUMA MESAJLARI HADİSLİ: 5 Mayıs 2023 anne, baba, sevgili ve eşe yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve RESİMLİ cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı seçeneklerinden biri veya birkaçında karar kılarak paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından inceleniyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü hutbe konusunu "İsraf: Tüketirken Tükenmek" olarak belirledi. Yazılı, kısa, yeni, kalpli, farklı ve resimli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli Cuma mesajları....
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.