Cuma mesajları ve sözleri 2022! En yeni, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri!

Mübarek cuma günü nedeniyle sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına cuma mesajları atmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri bugün de günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Biz de en yeni, ayetli, dualı ve resimli Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözlerini sizler için derledik.
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Bedenime afiyet veren ruhumu bana iade eden ve bana kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamd olsun. Cumamız Mübarek Olsun.
Ey Allah’ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme… Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. Amin! Hayırlı Cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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