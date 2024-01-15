Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

Cuma akşamı Metina'dan gelen haber tüm ülkeyi kahretmişti. Teröristlerin alçak saldırında 12 kahramanımız şehit vermiştik. Şehit haberiyle beraber bazı siyasiler rakiplerini hedef aldı. Bunlardan biri de BBP lideri Mustafa Destici'ydi. Destici'nin sosyala medyadan yaptığı açıklama kısa sürede ses getirdi. Gazeteci Cüneyt Özdemir bu açıklamaya sert tepki göstererek özür bekledi. İşte yaşananlar...
Mustafa Destici terörle mücadeleyi konu alan bir yazı paylaştı. Destici yazısıda şu ifadelere yer verdi;
Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir. Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM’nin “tarafsızlık ve hukuk” bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.
Devlete, ülkeye ve millete saldırı söz konusu olduğunda, herkes ve her kurum taraftır ve taraf olmak mecburiyetindedir. Bu durum siyasi partilerimiz için de geçerlidir. Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla dirsek temasında olanların, kırmızı halılarla karşılayıp işbirliği yapanların, elebaşlarına her fırsatta selam gönderenlerin, bugün terörü kınaması, şehitlerimizi anması samimiyetlerinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.
Terörü ve terör örgütlerini savunan 500’den fazla sözde milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te oylanmıyorsa; Meclis Başkanlık Divanında, idare heyetinde, Meclis sıralarında terör savunucularının oturmasına müsaade ediliyorsa; hatta bunlarla kulis’te kahve-çay içip muhabbet ediliyorsa ve bu hainlerde ellerini kollarını sallayarak meclis koridorlarında fink atıp, Meclis kürsüsünden devlete, kahraman ordumuza parmak sallıyorsa; Meclis'te bulunan diğer siyasi partiler terörle mücadele de görevini yapmıyor demektir.
Seçimlerde terör örgütünün siyasi şubesi ile işbirliği yapıyorsanız; onların işbirliği yaptıkları ile ortaklık ediyorsanız; birtakım menfaatler için mutabakat metinleri imzalıyor ve bir kaç bakanlık-koltuk için PKK'nın, TİKKO’nun, DHKPC'nin partileri ile aynı adaya oy istemişseniz; bugün yaptığınız sahte kınamaların milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Kimse unutmasın: Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Türk milletini terör eylemleriyle teslim almaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. “Daha dün 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hepiniz bir aradaydınız”