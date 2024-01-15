Cüneyt Özdemir'i kızdıran paylaşım! O siyasi lidere sert çıktı: Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz

"TERÖRÜN TÜM UNSURLARINA KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE EDİLMELİDİR"

Terör örgütüyle sadece dağda mücadele etmek, kökünü kazımak ve bitirmek için yeterli olmaz. Terörün, başta siyasi uzantıları olmak üzere bütün unsurlarıyla mücadele edilmelidir. Devlet güvenlik başta olmak üzere diğer kuruluşlarıyla terör örgütüne karşı amansız bir mücadele verirken , AYM’nin “tarafsızlık ve hukuk” bahanesiyle, bu mücadeleye zarar verecek kararların altına imza atması, HDP’nin kapatılması ve hazine yardımının kesilmesi gibi, beklenen ve aciliyeti olan kararları almaması ya da alamaması, terör savunuculuğundan cezası kesinleşenlerle ilgili her defasında hak ihlali kararı vermesi kabul edilemez.