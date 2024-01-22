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"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" 'Barbenheimer Yıldızı' bilim insanlarını şaşırttı! "Hikayenin nasıl sona ereceğini henüz bilmiyoruz"

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Bilim insanları, evrenin erken dönemlerinden kalma ve şu anki kozmos anlayışımıza uymayan devasa bir yıldızın kanıtlarını keşfetti. Bilinen başka hiçbir yıldıza benzemeyen bir kimyasal bileşime sahip olması muhtemel olan bu açıklanamaz varlık, aynı derecede benzersiz bir başka yıldızın kozmik tarihinin izini süren bir grup "yıldız arkeoloğu" tarafından tespit edildi. Araştırmacılar, bu antik yıldızı "Barbie" ve "Oppenheimer "filmlerine gönderme olarak "Barbenheimer Yıldızı" şeklinde adlandırdı.

Evren bizi şaşırtmaya devam ediyor. LiveScience'ın haberine göre; Bilim insanları, evrenin erken dönemlerinden kalma bir yıldızın kanıtlarını keşfetti. Bu yıldızın ön plana çıkan yanı ise şu anki evren anlayışımıza uymaması.

Keşfet

"BARBENHEIMER YILDIZI"

Araştırmacıların "Barbenheimer Yıldızı" olarak adlandırdıkları bu antik yıldız, muhtemelen çekirdeğinde daha önce hiç görülmemiş bir element karışımına sahipti. Yeni bir araştırma, daha sonra imkansız gibi görünen bir şekilde ölmüş ve yerine eşit derecede şaşırtıcı bir yıldız doğurmuş olduğunu gösteriyor. Barbenheimer adı ise geçen yıl aynı gün vizyona giren "Barbie" ve "Oppenheimer" filmlerinin zıtlığına bir gönderme.

Araştırmacılar, uzak bir kırmızı dev yıldız olan J0931+0038'i daha yakından inceledikten sonra Barbenheimer Yıldızı'nın izlerini ortaya çıkardılar. J0931 ilk olarak 1999 yılında gece gökyüzünün en büyük ve en ayrıntılı astronomik veri tabanlarından biri olan Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması (SDSS) tarafından keşfedilmişti ancak şimdiye kadar düzgün bir şekilde analiz edilmemişti.

4 Ocak'ta ön baskı sunucusu arXiv'e yüklenen yeni bir çalışmada, araştırmacılar New Mexico'daki SDSS teleskoplarını J0931'e doğru çevirdiler ve yıldızın ışığının ayrıntılı bir spektrumunu yakaladılar. Bu spektrum daha sonra Şili'deki Dev Macellan Teleskobu'ndan yapılan takip gözlemleriyle doğrulandı. Bu spektrumlar, J0931'in alışılmadık derecede yüksek bir ağır element konsantrasyonu ile son derece garip bir metalikliğe yani kimyasal bileşime sahip olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bu sonuçlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

Araştırma ekibi yeni elde edilen verileri kullanarak J0931'in yıldız arkeolojisi olarak bilinen bir süreçle nasıl oluştuğunu bir araya getirdi. Bu da yıldızın, Büyük Patlama'dan sadece 700 milyon yıl sonra, 13 milyar yıl öncesine kadar uzanan, Güneş'ten 50 ila 80 kat daha büyük bir yıldızın süpernova kalıntısından doğduğunu ortaya çıkardı.

Ana yıldızın (Barbenheimer) metalikliği, patlamadan önce muhtemelen J0931'inki kadar garipti ve bu da evrenin erken dönemlerinde bilinen diğer yıldızlardan tamamen farklı olurdu.

"O ZAMANLAR HER NE OLDUYSA, İNANILMAZ OLMALI"

"O ZAMANLAR HER NE OLDUYSA, İNANILMAZ OLMALI"

Chicago Üniversitesi'nde astrofizikçi olan çalışmanın başyazarı Alex Ji yaptığı açıklamada, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. O zamanlar her ne olduysa, inanılmaz olmalı." dedi.

J0931'in metalikliği üç nedenden dolayı garipti. Birincisi, yıldızda normalde yıldızlarda daha bol bulunan magnezyum, sodyum ve alüminyum gibi hafif elementler alışılmadık derecede düşük seviyelerdeydi. İkincisi, demir, nikel ve çinko gibi orta ağırlıktaki elementlerin alışılmadık derecede yüksek bir miktarına sahipti. Ve son olarak, araştırmacılara göre, stronsiyum ve paladyum gibi daha ağır elementler aşırı boldu.

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Anahtar Kelimeler:
Evren yıldız
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