"Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" 'Barbenheimer Yıldızı' bilim insanlarını şaşırttı! "Hikayenin nasıl sona ereceğini henüz bilmiyoruz"

Araştırma ekibi yeni elde edilen verileri kullanarak J0931'in yıldız arkeolojisi olarak bilinen bir süreçle nasıl oluştuğunu bir araya getirdi. Bu da yıldızın, Büyük Patlama'dan sadece 700 milyon yıl sonra, 13 milyar yıl öncesine kadar uzanan, Güneş'ten 50 ila 80 kat daha büyük bir yıldızın süpernova kalıntısından doğduğunu ortaya çıkardı.

Ana yıldızın (Barbenheimer) metalikliği, patlamadan önce muhtemelen J0931'inki kadar garipti ve bu da evrenin erken dönemlerinde bilinen diğer yıldızlardan tamamen farklı olurdu.