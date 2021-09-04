Dahilerin 'Deli' hastalıkları! Herkes onları üstün zekaları ile bilse de hastalıklarını duyunca şoke olacaksınız

Geçmişten günümüze isimlerini dünyaya duyurmayı başaran, yıllar sonra da konuşulmaya devam edecek pek çok dahi bulunmaktadır. Hatta onlar olmasaydı belki de bugün resim, müzik, fizikle ilgili gelişmeler eksik kalacaktı. Peki hayatımızda önemli yeri olan bu dâhilerin hastalıklarını biliyor musunuz? Bunları öğrendiğinizde hem çok şaşıracaksınız hem de “Bu hastalığa rağmen nasıl böyle başarılı olmuş” demekten kendinizi alamayacaksınız. İşte dâhilerin bilinmeyen hastalıkları…
DAHİLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI
Dünyanın tanıdığı dâhilerin hastalıklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Bu listede kimler yok ki… Resimden, müziğe; fizikten, matematiğe pek çok alanda başarılı olmuş isimlerin hastalıklarını sizler için araştırdık. İşte o isimler…
İşte dünya tarihine damga vurmuş o dahiler…
Leonardo Da Vinci (1452 - 1519)
Ünlü ressam ve mucit Da Vinci'de, Frijit vardı. Frijit cinsel manada karşı cinse karşı oluşan soğukluktur. Cinselliği duyguların olmadığı zaman, iğrenç bir şey olarak tanımladı. Farklı alanlara olan ilgisinden ve sosyal olmamasından dolayı Asperger Sendromu da olduğu söylenebilir. Leonardo'nun hayatı boyunca sevgilisi olmadı.
Albert Einstein (1879 - 1955)
Modern Fiziğin babalarından Einstein, Otistik Spektrum Bozukluğuna sahipti. Asperger sendromuna benzese de farklılıkları vardır. Bu hastalıkta, kişi kendini uzun uykulardan alamaz. Sürekli yarı baygın halde dolaşabilir. Beyin loblarının arasında bağlantı sadece yaşamsal faaliyetleri sürdürecek kadar vardır.
Galileo Galilei (1564 - 1642)
Gelileo Sendromu olarak da bilinen hastalığa sahipti. Yani o anki topluma ters düşen her ne varsa o konuda insanları zorlamak. Bunun yanında ilerleyen yaşlarında Galilei kör oldu.
Isaac Newton (1643 - 1727)
Fizik kanunları ve matematik konusunda muhteşem çalışmalara imza atan Newton, Asperger Sendromu'na sahipti. Asperger Sendromu'nda beynin tüm lobları ayrı ayrı çalışır. Bu yüzden birden farklı alanda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu rahatsızlık kişinin asosyal olmasına, hep aynı şeyleri tekrarlamasına da yol açabilir.
Charles Darwin (1809 - 1882)
Evrim konusunda başarılı çalışmalar yapan Darwin kekemeydi. Bunun yanında Chagas hastası da olan Darwin'in vücudunun içinde yumuşak kanatsız böcekler dolaşıyordu. Tüm bunları hisseden Darwin bu böceklerle ilgili bilgileri bile kitaplarına aktardı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum