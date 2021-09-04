Dahilerin 'Deli' hastalıkları! Herkes onları üstün zekaları ile bilse de hastalıklarını duyunca şoke olacaksınız

Geçmişten günümüze isimlerini dünyaya duyurmayı başaran, yıllar sonra da konuşulmaya devam edecek pek çok dahi bulunmaktadır. Hatta onlar olmasaydı belki de bugün resim, müzik, fizikle ilgili gelişmeler eksik kalacaktı. Peki hayatımızda önemli yeri olan bu dâhilerin hastalıklarını biliyor musunuz? Bunları öğrendiğinizde hem çok şaşıracaksınız hem de “Bu hastalığa rağmen nasıl böyle başarılı olmuş” demekten kendinizi alamayacaksınız. İşte dâhilerin bilinmeyen hastalıkları…

DAHİLERİN BİLİNMEYEN HASTALIKLARI

Dünyanın tanıdığı dâhilerin hastalıklarını duyunca çok şaşıracaksınız. Bu listede kimler yok ki… Resimden, müziğe; fizikten, matematiğe pek çok alanda başarılı olmuş isimlerin hastalıklarını sizler için araştırdık. İşte o isimler…