DEM ve YRP hesapları değiştirdi! İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da 'Seçimi aldı' sözleriyle Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

"YÜZDE 100'Ü İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR"

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun bir önceki seçimdeki oydan biraz daha fazla oy aldığı görülüyor. O da milliyetçi seçmenden, MHP seçmeninden oy aldığı görülüyor. Burada problem şu; DEM Parti bir önceki seçimde yüzde 8 oy almıştı. Yüzde 12.1 alan Emek ve Özgürlük İttifakı'ydı. Onun yüzde 4'ü TİP'in oyuydu.TİP'in oyu yüzde 100'e yakını İmamoğlu'nu destekliyor. Geriye kalan yüzde 8'de bizim tahminimiz tabii, oyu az partiler yerel seçimlerde genel seçimlere göre oyun yarısına yakınını alıyor. En sert açıklamalar olsa bile DEM Parti'den o seçmenin ben İmamoğlu'ndan vazgeçeceklerini düşünmüyorum.