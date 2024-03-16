DEM ve YRP hesapları değiştirdi! İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da 'Seçimi aldı' sözleriyle Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

31 Mart yaklaştı siyasi analizler ve kulisler hız kazandı. İstanbul'da nefes kesen bir yarış beklenirken DEM Parti ve YRP'nin seçime etkisinin nasıl olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Öte yandan Zafer Partisi'nin adayı da milliyetçilerden oy alarak dengeleri değiştirebilir. Bunun yanında 'seçimi aldı' yorumları yapılan Mansur Yavaş'ı Ankara'da bir tehlike bekliyor olabilir.
Araştırmacı – Sosyolog Semih Turan Sözcü TV'de katıldığı yayında yerel seçimleri değerlendirdi. İstanbul'da 'bugünkü fotoğrafla İmamoğlu favori' diyen Turan, Ankara'ya ayrı bir parantez açtı.
İşte Turan'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri;
İstanbul'da şu an bir genel seçim olsa YRP'nin oyunun yüzde 6'lar civarı olması bekleniyor. Yerel seçimlerde bir önceki seçimlerde aldığı 3.2 bandında olması öngörülüyor. Artışın yerel seçimde yansımayacağını öngörüyoruz. 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin yüzde 42 aldığını görüyoruz. 2023'te AK Parti'ye oy vermiş seçmenin küçük bir bölümü İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor.
MHP seçmeninin bir bölümü İmamoğlu diyor, Murat Kurum diyen de var bunun dışında Zafer Partisi adayını destekleyen de var. Cumhur İttifakı yüzde 42 bile yeknesak olarak bu seçime girmiyor. Katılım da önemli.Toplam oy anlamında oran yükselebilir ama ben Cumhur İttifakı'nın o yüzde 43 barajını aşabilecek potansiyele sahip olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden dolayı seçimin favorisi bugünkü fotoğrafla İmamoğlu.
Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun bir önceki seçimdeki oydan biraz daha fazla oy aldığı görülüyor. O da milliyetçi seçmenden, MHP seçmeninden oy aldığı görülüyor. Burada problem şu; DEM Parti bir önceki seçimde yüzde 8 oy almıştı. Yüzde 12.1 alan Emek ve Özgürlük İttifakı'ydı. Onun yüzde 4'ü TİP'in oyuydu.TİP'in oyu yüzde 100'e yakını İmamoğlu'nu destekliyor. Geriye kalan yüzde 8'de bizim tahminimiz tabii, oyu az partiler yerel seçimlerde genel seçimlere göre oyun yarısına yakınını alıyor. En sert açıklamalar olsa bile DEM Parti'den o seçmenin ben İmamoğlu'ndan vazgeçeceklerini düşünmüyorum.