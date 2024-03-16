HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. DEM ve YRP hesapları değiştirdi! İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da 'Seçimi aldı' sözleriyle Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

DEM ve YRP hesapları değiştirdi! İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da 'Seçimi aldı' sözleriyle Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.03.2024 09:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sürecinde artık sona yaklaşılıyor. Gözler önce herkesin merak ettiği İstanbul'da ardından ise Başkent Ankara'ya çevrilecek. İstanbul'da DEM ve YRP hesapları nasıl değiştirdi? İmamoğlu'nu yüzde yüz destekleyen parti hangisi? Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlike ne? Araştırmacı – Sosyolog Semih Turan iki büyük kentteki son gelişmeleri değerlendirdi. İşte detaylar...

31 Mart yaklaştı siyasi analizler ve kulisler hız kazandı. İstanbul'da nefes kesen bir yarış beklenirken DEM Parti ve YRP'nin seçime etkisinin nasıl olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Öte yandan Zafer Partisi'nin adayı da milliyetçilerden oy alarak dengeleri değiştirebilir. Bunun yanında 'seçimi aldı' yorumları yapılan Mansur Yavaş'ı Ankara'da bir tehlike bekliyor olabilir.

Manşet yönlendirme

Araştırmacı – Sosyolog Semih Turan Sözcü TV'de katıldığı yayında yerel seçimleri değerlendirdi. İstanbul'da 'bugünkü fotoğrafla İmamoğlu favori' diyen Turan, Ankara'ya ayrı bir parantez açtı.

İşte Turan'ın canlı yayındaki değerlendirmeleri;

İstanbul'da şu an bir genel seçim olsa YRP'nin oyunun yüzde 6'lar civarı olması bekleniyor. Yerel seçimlerde bir önceki seçimlerde aldığı 3.2 bandında olması öngörülüyor. Artışın yerel seçimde yansımayacağını öngörüyoruz. 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin yüzde 42 aldığını görüyoruz. 2023'te AK Parti'ye oy vermiş seçmenin küçük bir bölümü İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor.

"SEÇİMİN FAVORİSİ İMAMOĞLU"

"SEÇİMİN FAVORİSİ İMAMOĞLU"

MHP seçmeninin bir bölümü İmamoğlu diyor, Murat Kurum diyen de var bunun dışında Zafer Partisi adayını destekleyen de var. Cumhur İttifakı yüzde 42 bile yeknesak olarak bu seçime girmiyor. Katılım da önemli.Toplam oy anlamında oran yükselebilir ama ben Cumhur İttifakı'nın o yüzde 43 barajını aşabilecek potansiyele sahip olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden dolayı seçimin favorisi bugünkü fotoğrafla İmamoğlu.

"YÜZDE 100'Ü İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR"

"YÜZDE 100'Ü İMAMOĞLU'NU DESTEKLİYOR"

Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun bir önceki seçimdeki oydan biraz daha fazla oy aldığı görülüyor. O da milliyetçi seçmenden, MHP seçmeninden oy aldığı görülüyor. Burada problem şu; DEM Parti bir önceki seçimde yüzde 8 oy almıştı. Yüzde 12.1 alan Emek ve Özgürlük İttifakı'ydı. Onun yüzde 4'ü TİP'in oyuydu.TİP'in oyu yüzde 100'e yakını İmamoğlu'nu destekliyor. Geriye kalan yüzde 8'de bizim tahminimiz tabii, oyu az partiler yerel seçimlerde genel seçimlere göre oyun yarısına yakınını alıyor. En sert açıklamalar olsa bile DEM Parti'den o seçmenin ben İmamoğlu'ndan vazgeçeceklerini düşünmüyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu İstanbul Murat Kurum anket
En Çok Okunan Haberler
Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: 'Ana sütü gibi ak ve helaldir'

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden adama meydan dayağı attı! İşte o anlar...

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'

Kocaeli'de iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuktan cinsel istismar sanığına sözler: 'Ona tokat atın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.