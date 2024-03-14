Demet Evgar Bahar dizisinin setinden o sırrı paylaştı! 'Her derde deva olduğu gibi...' Gösterdikten sonra bir ısırık aldı

Birçok önemli yapımda kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlara geri döndü. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Evgar, hem dizideki oyunculuğu hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendinden söz ettiriyor. Ünlü ismin son olarak yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar karakterinin; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar vermesini konu alan Bahar dizisi, kısa sürede ekranların en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi.
Dizide Bahar karakterine hayat veren Demet Evgar, hem oyunculuğu hem de doğallığıyla çok konuşuldu.
Dizinin her bir sahnesi sosyal medyada gündem yaratırken başarılı oyuncu Demet Evgar da paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.
Bahar dizisinin setinden bir video paylaşan Evgar, çekim hazırlıklarını takipçilerine gösterdi.
Dizinin setinden gelen renkli görüntülerde Evgar, çekim hazırlığı sırasındaki bir tüyoyu paylaşarak takipçilerini gülümsetti.