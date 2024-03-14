Demet Evgar Bahar dizisinin setinden o sırrı paylaştı! 'Her derde deva olduğu gibi...' Gösterdikten sonra bir ısırık aldı

Birçok önemli yapımda kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Demet Evgar, Bahar dizisiyle ekranlara geri döndü. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Demet Evgar, hem dizideki oyunculuğu hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla kendinden söz ettiriyor. Ünlü ismin son olarak yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

