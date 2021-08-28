Deniz ürünleri helal mi, haram mı? Başkan Haçkalı verilen fetva ile ilgili konuştu

Sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen karides, midye ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin haram olup olmadığı konusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Haçkalı'dan açıklama geldi. Haçkalı söz konusu fetva ile ilgili konuştu ve Kur'an-ı Kerim ile Hz. Muhammed'in hadislerinden örnekler verdi. Peki deniz ürünleri helal mi, haram mı?

DENÜZ ÜRÜNLERİ HELAL Mİ, HARAM MI?

Vatandaşlar verilen fetva sonrası deniz ürünlerinin helal olup olamadığını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, sosyal medyada bulunan deniz ürünleri fetvası tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın, bu ürünlerin haram olduğuna dair bir kararı bulunmamaktadır" şeklinde konuşan Haçkalı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun yayımlamış olduğu 'Fetvalar' adlı eserde, haram olduğu hususunda ittifak bulunan yiyecekler sayılmış olup, bunlar arasında deniz ürünleri sayılmamıştır."

Tartışmaya konu olan kısa fetva ile ilgili Haçkalı, yalnızca mezheplerin görüşlerine atıfta bulunulduğunu belirtti. Haçkalı "Bakara Suresi'nin 173. ayetinde 'Allah size murdar eti (leş), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı.' deniliyor. Bunun yanında En'am Suresi 145. ayet-i kerimede de aynı şeyler niteliklerine atıfta bulunularak sayılmıştır. Bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de deniz avlarının helal kılındığı ayrıca ifade edilmiştir, 'Size ve yolculara geçimlik olmak üzere deniz avı ve yiyeceği helal kılındı.' ifadelerini kullandı. Haçkalı "Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Muhammed'in helal ve haramları açıklama-bildirme hususundaki göreviyle ilişkili olarak A'raf Suresinin 157. ayetinde şöyle bir ifade kullanılmıştır: Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten sakındırır, yine onlara temiz olan şeyleri helal ve pis olan şeyleri de haram kılar." dedi.

FARKLI HÜKÜMLER ORTAYA ÇIKTI "Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir.' buyurmuştur." şeklinde konuşan Haçkalı, İslam alimlerinin Kur'an ve hadislerde belirtilen hüküm ve ilkeler ışığında hangi hayvanların etinin helal veya haram olduğunu belirlemeye çalıştıklarını anlatan Haçkalı, kara ve deniz hayvanları hakkında gerek Kur'an-ı Kerim gerekse hadis-i şeriflerde bazıları dışındaki diğer bütün türlerin isim olarak zikredilmemesi sebebiyle farklı hükümlerin ortaya çıktığını belirtti.