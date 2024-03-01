Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.
Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı.
Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.
Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı.