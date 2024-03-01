Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı! Ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 7 yaralı

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki, açık kafeterya bölümüne saat 16.45 sıralarında gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.

Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.