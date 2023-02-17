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  4. Deprem sonrası Hatay'daki Karasu Çayı taştı! Enkazlar, yollar sular altında kaldı

Deprem sonrası Hatay'daki Karasu Çayı taştı! Enkazlar, yollar sular altında kaldı

17.02.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerin başında gelen Hatay'daki Karasu Çayı taştı. Antakya ilçesindeki çayın taşmasıyla sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya bağlı Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.

SU TAŞKINI YAŞANAN BÖLGE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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deprem Hatay Çay taşkın

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