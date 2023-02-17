Deprem sonrası Hatay'daki Karasu Çayı taştı! Enkazlar, yollar sular altında kaldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu illerin başında gelen Hatay'daki Karasu Çayı taştı. Antakya ilçesindeki çayın taşmasıyla sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya bağlı Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
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