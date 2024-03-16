'Depremi 16 saniye öncesinden öğrenebiliyoruz' Deprem erken uyarı sistemi... Sona gelindi! '485 faydan sadece 25'i kırıldı' uyarısı: Kesip içine bakacağız

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üç yıl önce İzmir için başlattıkları deprem erken uyarı sistemi projesi hakkında bilgi verdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

