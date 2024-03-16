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  4. 'Depremi 16 saniye öncesinden öğrenebiliyoruz' Deprem erken uyarı sistemi... Sona gelindi! '485 faydan sadece 25'i kırıldı' uyarısı: Kesip içine bakacağız

'Depremi 16 saniye öncesinden öğrenebiliyoruz' Deprem erken uyarı sistemi... Sona gelindi! '485 faydan sadece 25'i kırıldı' uyarısı: Kesip içine bakacağız

16.03.2024 10:33
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 yıl önce İzmir için başlattıkları deprem erken uyarı sistemi projesinin sonuna geldiklerini belirtti. Sözbilir, "Hem yazılı hem tasarım hem de mekanizma açısından tamamen yerli, yeni bir deprem uyarı sistemi geliştirdik. Geliştirdiğimiz sistemi önümüzdeki aydan itibaren 6 aylık bir deneme sürecine sokacağız. İzmir'de farklı lokasyonlardaki 12 istasyona yerleştireceğimiz bu sistem oluşacak depremlerle ilgili saniye saniye bize bilgi aktaracak" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üç yıl önce İzmir için başlattıkları deprem erken uyarı sistemi projesi hakkında bilgi verdi. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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PROF. DR. SÖZBİLİR: DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ 12 NOKTAYA YERLEŞTİRİLECEK

Proje çalışmalarında sona geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzaladıkları protokol kapsamında 12 ayrı noktaya sistemi yerleştireceklerini ifade etti.

Sistem sayesinde depremin 16 saniye öncesinden bilinebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitenin öz kaynaklarıyla desteklenen bir projeydi.

Mühendislik fakültesinde jeoloji, jeofizik, inşaat, bilgisayar ve elektronik bölümü hocalarından oluşan bir ekip oluşturduk.

Bu ekip 3 yıl boyunca çalışıp, projeyi tamamladı.

Hem yazılı hem tasarım hem de mekanizma açısından tamamen yerli, yeni bir deprem uyarı sistemi geliştirdik.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Hasan Sözbilir
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