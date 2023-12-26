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  4. Depremler sonrası yeniden gündem olmuştu! Prof. Dr. Görür'ün 'Gemlik' açıklamaları kafaları karıştırdı

Depremler sonrası yeniden gündem olmuştu! Prof. Dr. Görür'ün 'Gemlik' açıklamaları kafaları karıştırdı

26.12.2023 13:41 | Son Güncelleme:
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Marmara'da son zamanlarda peş peşe olan depremler vatandaşlarda paniğe yol açmıştı. Uzmanlardan gelen açıklamalar yakından takip edilirken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün birkaç ay arayla Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı. Prof. Dr. Görür, bir çalıştayda canlı fayların geçtiği il sayısının fazla olduğunu ifade ederek kenti taşımanın anlamsız olduğunu vurguladı. İki hafta önce de Prof. Dr. Görür, Gemlik’in muhakkak taşınması gerektiğini aktardı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Gemlik'e ilişkin gelen açıklamalar kafa karıştırdı. İlk açıklamasında Gemlik'in taşınmasının anlamsız olduğunu aktaran Görür, bir sonraki açıklamasında Gemlik'in taşınmasına dikkatleri çekti.


Keşfet

"BU ANA FAYIN STRESİNİ AZALTTI"

"BU ANA FAYIN STRESİNİ AZALTTI"

Gemlik Belediyesi öncülüğünde İstanbul Planlama Ajansı ve TMMOB katkılarıyla Marmara Depremine Gemlik’ten Bakış ve Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı’na katılan Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 ay aralıkla Gemlik için söyledikleri kafaları karıştırdı. Temmuz ayı ortasında yapılan çalıştayda Görür, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi size sevindirici bir haber vereyim. Yapılan çalışmalar 1999 depreminden sonra özellikle, 2003 yıllarında Almanlar, Amerikalılar ve bizim Türkiye’den arkadaşlarımızın yaptığı çalışmada, Değirmendere Fayı veya Kuzey Anadolu Fayının o kesimi kırılıp 1999 depremlerini ürettikten sonra bu Geyve Fayı üzerinde büyük ölçüde İznik’e gelinceye kadar bu ana fayın stresini azalttı."

"NEYİ NEREYE TAŞIYACAĞIZ?"

"NEYİ NEREYE TAŞIYACAĞIZ?"

"Bir KHK ile birlikte Gemlik taşınıyor haberleri çıkmıştı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gemlik taşınabilir mi? Bir kent bir KHK ile taşınabilir mi?” sorusunu da aynı çalıştayda cevaplandıran Görür, şunları aktardı: 

"Gemlik’i taşıyalım ama Gemlik gibi çok yer var. Türkiye’de doğrudan doğruya aktif fayların üzerinde gelişmiş dibinden aktif canlı kıpır kıpır fayların geçtiği minimum 25 tane il var. Neyi nereye taşıyacağız? Dolayısıyla Gemlik’i taşıyalım, İstanbul’u nereye taşıyacağız? Marmara Bölgesi’ni nereye taşıyacağız? Tekirdağ, Denizli’yi nereye taşıyacağız? Bu iş garip bir şey. Bu birazda cehalet. Bunları dile getirenler cehalet."

"GEMLİK MUHAKKAK TAŞINMALIDIR"

"GEMLİK MUHAKKAK TAŞINMALIDIR"

Candaş Tolga’nın ‘Az önce konuştum’ televizyon programına 2 hafta önce konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, burada Gemlik ile ilgili yaptığı açıklamada ise şöyle konuştu: 

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gemlik Prof. Dr. Naci Görür
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