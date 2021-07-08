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Detoks tarifleri ile inatçı kilolarınıza veda edin!

08.07.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo, sağlıklı olmak için ve hedeflenen beden ağırlığına ve görünümüne kavuşmak isteyenler için ciddi bir sorun haline gelebilir. Bu noktada sağlıklı beslenerek kilo vermek önemlidir. Kilo kaybı yaşarken yeterli vitamin, protein ve minerallerin alınması ve vücudun temizlenmesini sağlamak kişileri daha sağlıklı kılar. Bunun için başvurulan yollardan biri de detokslardır. Kilo verdiren detoks tarifleri ile inatçı kilolardan bile kurtulmak mümkündür. Peki detoksları nasıl kullanmak gerekir?

Kilo vermeyi kolaylaştıran yollardan biri de detoks kürleridir. İnatçı kilolardan kurtulmada bile önemli etkiye sahip olan detoks tarifleri, kısa sürede istenilen görünüme kavuşmayı sağlar. Detoksun faydaları arasında kilo kaybı yer alsa da tek etkisi bu değildir. Detoks, aynı zamanda vücudu temizleyerek eksik vitaminlerin alımını sağlar. Bu da daha güçlü bağışıklığı getirir. İşte inatçı kilolardan kurtulmak isteyenler için detoks tarifi ve faydaları...

YAZIN YAKLAŞMASIYLA DETOKS KELİMESİNİN KULLANIMI DA ARTIYOR

Sağlıklı bir beden hedefi olan bireylerin kilo kaybetme arzuları mevsimlere göre değişiklik göstermezken daha iyi bir beden görünümü hedefi olanların bu istekleri mevsimlerle birlikte değişebilmektedir. Özellikle yaz aylarında birçok insanda olumsuz beden algısı oluşmaktadır. Hatta yaz yaklaşırken özellikle sosyal medya ve yakın çevrenizde detoks kavramıyla karşılaşmanız oldukça mümkündür.

Yaz ayları yaklaşırken detoks yapmayı bir nevi bahar temizliği olarak adlandırabiliriz. Nedir bu bahar temizliği?

Bu soruya vücudu toksinlerden temizlemek cevabını verebiliriz. Kusursuz bir işleyişle çalışan bedenimizde aslında bu temizleme yani detoksifikasyon görevini böbrekler ve karaciğer gibi organlarımız üstleniyor. Peki bu muhteşem organlarımızın zaten yerine getirdikleri görevi neden biz üstlenmeye çalışıyoruz? Çünkü çevremizde detoks kavramı; çeşitli sular, kürler ve diyetler sayesinde kısa sürede hafiflemeyi amaçlamak ve arınmak anlamına geliyor.

Peki bu detoks kürleri, suları ve diyetleri bize ne derecede fayda sağlıyor?

Detoks diyetlerinin hemen hemen hepsinde sağlıksız yağlar, ilave şeker, tatlandırıcı ve un içeren yüksek oranda işlenmiş gıdalar elimine edilmiştir. Bu yüksek kalorili ve besleyicilik derecesi düşük olan gıdalardan birkaç gün kaçınmak, taze sebze-meyveler, sağlıklı protein ve yağ kaynaklarını içeren bir beslenme düzenini sürdürmek, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilir. Kusursuz bir işleyişe sahip olan vücudumuz zaten bir detoks sistemidir. Fakat vücudumuzu uyarmak ve bedensel olarak hafiflemek için birkaç önemli kuralla bu detoks sistemine destek olabiliriz.

KURAL -1

Öncelikle görünüşünüzün ötesinde var olan size değer verin ve kendinizi sevin. Bedeniniz için uyguladığınız detoksu ruhunuz için de uygulamayı deneyin.

KURAL 2

KURAL 2
Sıvı desteğini atlamayın. Su, susuzluğunuzu gidermekten çok daha fazlasını yapmaktadır. Yeterince su tükettiğinizden emin olun, bitki çayları, mineralli sular gibi faydalı içeceklerle günlük sıvı alımınıza destek olun.

KURAL 3

KURAL 3
Beden sağlığınızı korumak ve detoks sistemini desteklemek için kaliteli ve yeterli bir uyku sağlamaya çalışın.

KURAL 4

KURAL 4
Egzersizin saymakla bitmeyen faydalarına ek olarak yeterli ve düzenli fiziksel aktivite ile detoks sistemine destek olun. Dünya Sağlık Örgütü’nün haftalık olarak 150 dakikalık egzersiz önerisini unutmayın.

KURAL 5

KURAL 5
Beslenmenizden işlenmiş gıdaları çıkarın, şeker ve tatlandırıcıları elimine edin. Tatlı ihtiyacınızı taze yaz meyvelerini tüketerek gidermeyi deneyin. Hatta bu sayede meyvelerin lezzetinin farkına daha iyi vardığınızı hissedebilirsiniz.
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