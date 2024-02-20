Devrim gibi ameliyat: İlk defa yapıldı! 6 saat süren zorlu ameliyatla tamamen kopan parmağına kavuştu

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde sağlığa yapılan yatırımlar ve alanında uzman hekimlerin atanmasıyla yerinde başarılı ameliyatlar yapılmaya başlandı. Yüksekova Devlet Hastanesinde 2 ay önce göreve başlayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal, ilçede daha önce hiç yapılmayan ameliyatları yapmaya başladı. Bir hafta içerisinde iki başaralı ameliyat gerçekleştiren Dr. Köksal, ilk olarak yolda düşmemek için çöp konteynerine tutunduğu esnada sol serçe parmağı kopan Zekeriya Gümüşgöz’ün parmağını dikti. 2 gün önce de geçirdiği iş kazası sonucu parmağı ezilen Mehmet Tahir Dikçe isimli işçiye müdahale eden Dr. Köksal, parmağı geçici olarak paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirdi.

