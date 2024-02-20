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  4. Devrim gibi ameliyat: İlk defa yapıldı! 6 saat süren zorlu ameliyatla tamamen kopan parmağına kavuştu

Devrim gibi ameliyat: İlk defa yapıldı! 6 saat süren zorlu ameliyatla tamamen kopan parmağına kavuştu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.02.2024 07:41 | Son Güncelleme:
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Hakkâri’nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde sağlığa yapılan yatırımlar ve alanında uzman hekimlerin atanmasıyla yerinde başarılı ameliyatlar yapılmaya başlandı. Yüksekova Devlet Hastanesinde 2 ay önce göreve başlayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal, ilçede daha önce hiç yapılmayan ameliyatları yapmaya başladı. Bir hafta içerisinde iki başaralı ameliyat gerçekleştiren Dr. Köksal, ilk olarak yolda düşmemek için çöp konteynerine tutunduğu esnada sol serçe parmağı kopan Zekeriya Gümüşgöz’ün parmağını dikti. 2 gün önce de geçirdiği iş kazası sonucu parmağı ezilen Mehmet Tahir Dikçe isimli işçiye müdahale eden Dr. Köksal, parmağı geçici olarak paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirdi.

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"HASTAMIZIN KOPMUŞ PARMAĞINI DİKTİK"

"HASTAMIZIN KOPMUŞ PARMAĞINI DİKTİK"

Zekeriya Gümüşgöz isimli hastasının operasyon sürecini anlatan Köksal, daha önce bölgede hiç yapılmayan parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yaptığını belirterek, "Parmak rekonstrüksiyon ameliyatı birçok merkezde yapılamayan bir ameliyattır. 6 saat süren zorlu bir ameliyat oldu. 

Hastamızın tamamen kopmuş olan parmağını diktik. Bu ameliyat bölgede ilk defa gerçekleşiyor. Tabii hastanemizde mikroskop olduğu için bunu yapabildik" dedi.

"PARMAĞINI KURTARMAK İÇİN KARNINA GÖMMEYİ TERCİH ETTİK"

"PARMAĞINI KURTARMAK İÇİN KARNINA GÖMMEYİ TERCİH ETTİK"

2 gün önce de Mehmet Tahir Dikçe adlı hastanın kopan parmağını paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirildiğini ifade eden Dr. Köksal, “Hasta bize geldiğinde 4’üncü parmağının yumuşak dokusu dediğimiz kısmı tamamen kopmuş vaziyetteydi.

Kemik açıktaydı, kemiğin etrafını örtecek herhangi bir doku olmadığı için mecburen parmağının kısaltılması veya yeni bir doku ile kaplanması gerekiyordu. Hastamız özellikle parmağının kısaltılmasını istemedi. Biz de parmağını kurtarmak için karnına gömmeyi tercih ettik. Dokuyla bütünleşen parmağını 3 hafta sonra karnından çıkartacağız.

Parmağının durumuna göre uygun tedaviye devam edeceğiz. Her iki hasta da tedavi sayesinde kısa süre içinde parmaklarını rahatlıkla kullanmaya başlayacaklar” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
parmak ameliyat
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