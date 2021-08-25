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Didem Arslan Yılmaz nereli, memleketi neresi? Didem Arslan Yılmaz kimdir?

25.08.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programını sunan Didem Arslan, programına katıldığı kadını Kürtçe konuşması sebebiyle yayından aldı. Bunun ardından Didem Arslan'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Twitter'da gündem olan Arslan Türk haber spikeri, sunucu ve muhabir. İşte merak edilenler...

Türk spiker, muhabir ve sunucu olan Didem Arslan Yılmaz İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nü okudu. 1922'de Flash TV'de haber sunarak gazeteciliğe başlayan Didem Arslan şimdi "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı programı sunuyor. İşte merak edilenler...

DİDEM ARSLAN YILMAZ ASLEN NERELİ?

12 Ocak 1974 İstanbul doğumlu Didem Arslan 47 yaşındadır. Haber spikeri Didem Arslan Yılmaz, Küşat Yılmaz ile evli ve Mina adında bir kız çocuğu annesi.
Arslan, aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu. Babasının adı Kasım Arslan, annesinin adı ise Makbule Arslan. Kadıköy Kız Lisesini okuduktan sonra 1992'de İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nü bitirdi.
1992'de gazeteciliğe Flash TV'de haber sunarak adım atan Didem Arslan, ardından Kanal D'ye geçti ve muhabirlik yapmaya başladı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu.
Ardından Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçiş yaptı. 2004'de ise Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programının sunuculuğunu üstlendi.
CNN TÜRK'te 4 sene boyunca gören yapan Arslan'ın organ nakli dizi haberleri 6 ay süren bir programa dönüştü. Bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün beraber organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışında artışların gerçekleştiği tespit edildi.
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Show TV Didem Arslan

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