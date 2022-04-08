Dikkat! Bu parçalar daha kısa görünmenize neden oluyor

Boyu olduğundan daha uzun göstermek için birçok kıyafet hilesi bulunuyor. Gardırobunuzda daha kısa gözükmenize neden olan fark etmediğiniz bir sürü parça bulunuyor olabilir. Giyinirken bazı noktalara dikkat ederek daha ince ve uzun gözükmeniz mümkün.

KISA GÖSTEREN KIYAFETLER

ÇOK PARÇVA VE RENK KULLANMAK Farklı renk kullanımları vücudun daha kısa görünmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra bu renkli parçaların çok sayıda olması vücudu daha çok bölüyor. Kıyafetlerinizle daha uzun görünmek için mümkün oldukça tek renk kullanmak ve az parça giyinmek gerekiyor. Düz elbiseleri ince kemerler ile kombinleyerek kısa görünmeyi engelleyebilirsiniz.

YATAY ÇİZGİ GİYMEK Yatay çizgiler sizi hem daha kilolu hem de daha kısa gösterecektir. Yatay çizgili kıyafetler her zaman risk taşımaktadır. Çizgili parçalar kullanmak istiyorsanız boydan çizgiler hem daha zayıf hem de daha uzun görünmenizi sağlayacaktır.

MANŞETLİ PAÇA GİYMEK Paçaları manşetli pantolon ve eşofmanlar tercih etmek daha kısa gözükmenize neden olmaktadır. Bunun yerine paça kısmı daha bol ve uzun gelen pantolonları tercih edebilirsiniz.

MİDİ BOY GİYMEK Midi boy etek ve elbiseler bacak boyunuzu oldukça kesmektedir. Kısa boylu görünmek istemeyenler ara boy kıyafetler tercih etmemelidirler. Bunlar uzun veya mini kullanmalıdırlar.