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Dikkat! Bu parçalar daha kısa görünmenize neden oluyor

08.04.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giydiklerimiz, taktıklarımız ile görünüşümüzü değiştirebiliyoruz. Görünüşü oldukça etkileyen kıyafetler boyunuzu olduğundan çok daha kısa gösterebiliyor. Kısa görünmemek için giyinirken seçilen parçalara dikkat etmek gerekiyor.

Boyu olduğundan daha uzun göstermek için birçok kıyafet hilesi bulunuyor. Gardırobunuzda daha kısa gözükmenize neden olan fark etmediğiniz bir sürü parça bulunuyor olabilir. Giyinirken bazı noktalara dikkat ederek daha ince ve uzun gözükmeniz mümkün.

KISA GÖSTEREN KIYAFETLER

ÇOK PARÇVA VE RENK KULLANMAK

ÇOK PARÇVA VE RENK KULLANMAK
Farklı renk kullanımları vücudun daha kısa görünmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra bu renkli parçaların çok sayıda olması vücudu daha çok bölüyor. Kıyafetlerinizle daha uzun görünmek için mümkün oldukça tek renk kullanmak ve az parça giyinmek gerekiyor. Düz elbiseleri ince kemerler ile kombinleyerek kısa görünmeyi engelleyebilirsiniz.

YATAY ÇİZGİ GİYMEK

YATAY ÇİZGİ GİYMEK
Yatay çizgiler sizi hem daha kilolu hem de daha kısa gösterecektir. Yatay çizgili kıyafetler her zaman risk taşımaktadır. Çizgili parçalar kullanmak istiyorsanız boydan çizgiler hem daha zayıf hem de daha uzun görünmenizi sağlayacaktır.

MANŞETLİ PAÇA GİYMEK

MANŞETLİ PAÇA GİYMEK
Paçaları manşetli pantolon ve eşofmanlar tercih etmek daha kısa gözükmenize neden olmaktadır. Bunun yerine paça kısmı daha bol ve uzun gelen pantolonları tercih edebilirsiniz.

MİDİ BOY GİYMEK

MİDİ BOY GİYMEK
Midi boy etek ve elbiseler bacak boyunuzu oldukça kesmektedir. Kısa boylu görünmek istemeyenler ara boy kıyafetler tercih etmemelidirler. Bunlar uzun veya mini kullanmalıdırlar.

KALIN KEMER KULLANMAK

KALIN KEMER KULLANMAK
Elbiselerde ve alt giyimde kalın kemerler kullanmak boyu oldukça kesmektedir. Boyun kesilmesini önlemek adına kalın kemerler yerine daha ince ve zarif kemerleri tercih edebilirsiniz. Bu şekilde vücut hatlarınız daha güzel gözükecektir.
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