Dikkat! Her gün saç yiyor olabilirsiniz! Ekmek, poğaça, börek ve kek gibi yiyeceklerde bulunuyor

Kısacası aklınıza gelebilecek her türlü hamur işinde hamurun pişmesini kolaylaştırmak ve şeklini muhafaza etmek için kullanılan L-sistein maddesinin içeriğini duyan çok şaşırıyor. En büyük üreticisi Çin olan L-sistein maddesinin 1 kilosunu üretebilmek için 10 kilo insan saçı kullanılıyor.
Kahvaltıda insan saçı yemeyi tercih eder miydiniz? Evet yanlış okumadınız, konumuz insan saçından, ördek, tavuk tüyünden yapılan bir katkı maddesi olan L-sistein...
Peki, nerelede kullanılıyor bu L-sistein? Ekmek, pizza, poğaça, kek, pasta,tost, çörek.. Kısacası aklınıza gelebilecek her türlü hamur işinde hamurun pişmesini kolaylaştırmak ve şeklini muhafaza etmek için kullanılıyor.
Maddenin en büyük üreticisi Çin. 10 kilo insan saçından 1kg L-sistein üretiliyor. Peki ne yapacağız? Çözüm ürün içeriği okumayı alışkanlık haline getirmek, evde yapılan yemekleri tercih etmek ve güvendiğiniz fırınlardan alışveriş yapmak etkili olacaktır.
Ülkemizde sertifikalı ürünlerde bu katkı maddesinin kullanımına izin verilmiyor. Fakat yurt dışında yaşayanların özellikle içerik okumaları şiddetle tavsiye ediliyor.