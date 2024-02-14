Dikkat! Her gün saç yiyor olabilirsiniz! Ekmek, poğaça, börek ve kek gibi yiyeceklerde bulunuyor

Kısacası aklınıza gelebilecek her türlü hamur işinde hamurun pişmesini kolaylaştırmak ve şeklini muhafaza etmek için kullanılan L-sistein maddesinin içeriğini duyan çok şaşırıyor. En büyük üreticisi Çin olan L-sistein maddesinin 1 kilosunu üretebilmek için 10 kilo insan saçı kullanılıyor.



