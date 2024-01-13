Dikkat! Her gün tüketiliyor ama hızla yaşlandırıyor! Bu yiyeceklerden uzak durun

Hepimiz cildimizin daha parlak ve canlı görünmesini isteriz ancak bu noktada besinler devreye girer. Özellikle bazı gıdalar vücudumuzdaki önemli proteinleri tahrip eder. Bu durum vücudumuzun susuz kalmasına yol açar ve bundan ilk nasibini alan maalesef cildimiz olur. Cildimize dış faktörler kadar yediklerimizin de büyük ölçüde etkenleri de olmakla beraber yaşlanmayı da hızlandırmaktadırlar. İşte hepimizin günlük hayatta severek tükettiği ancak fark etmeden yaşlanmaya sebebiyet verdiği gıdalar..
Kilo alımından cilt kırışıklıklarının oluşmasına kadar bir çok zararı var. Çok fazla şeker tüketmek vücuttaki proteinlere, lipitlere ve cilt kolajenine zarar verir. Böylece kırışıklık oluşumunu arttırır. Vücudumuzdaki proteinler ve lipitler cildimizin sıkıldığından sorumludur.
Vücuttaki önemli mineralleri azaltır. Vücudumuzdaki serbest radikalleri serbest bırakır buda ciltte hasara neden olur. Patatesi sağlıklı ve lezzetli tüketmek istiyorsan fırınla.
İçinde çok fazla tuz ve koruyucu madde bulunduran bu ürünler dehidratasyona yol açar ve vücutta iltihaplanmayı tetikler.
Trans yağlar damarları sertleştirir. Ciltteki kan akışını zayıflatır ve böylece erken yaşlanmaya sebep olur. Kızarmış yağlar, margarin, fast food ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir.
Uzun süreli aşırı baharat tüketimi ciltte kızarıklığa sebep olur. Yine kan damarlarını genişleterek erken yaşlanmaya sebep olur. Dozunda baharat tüketimi sağlığınız açısından daha faydalı olacaktır.