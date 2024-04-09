Diş hekiminden ağız kanserinin 7 'şüphelenmeyen' belirtisi! Sinsice ilerliyor hızla yayılıyor

Önde gelen bir diş hekimi, ağız kanseri vakaları artmaya devam ederken bilmeniz gereken en şüphelenmeyen belirtilerini tek tek sıraladı. Ağız kanserinin mevcut endişe verici semptomlarından habersiz olan insanların sayısı artarken bir uzman nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda en önemli tavsiyelerini paylaştı. Daily Record'da yer alan habere göre, Dr Ferakh Hamid, insanların dikkat etmesi gereken ağız kanserinin erken belirtilerini ortaya çıkardı.



BOĞAZDA KALINLIK HİSSİ Dr Hamid şunları söyledi: "Birçok kişi boğazlarında kalıcı bir şey hissini ağız sağlığı sorunlarıyla hemen ilişkilendirmeyebilir. Ancak bu, ağız kanserinin erken uyarı işareti olabilir. Vücudunuzu dinlemek çok önemlidir. Yutkunma hissi farklıysa veya boğazda kalıcı rahatsızlık hissediyorsanız diş hekiminize veya doktorunuza başvurmanın zamanı gelmiştir."

VOKAL DEĞİŞİKLİKLER VEYA SES KISIKLIĞI Uzman şöyle açıkladı: "Sesinizdeki ses kısıklığı gibi değişiklikler, yalnızca bir rahatsızlık veya soğuk algınlığı belirtisi olmaktan öte bir şey olabilir. Sesinizde devam eden değişiklikler fark ederseniz, özellikle de yüksek sesle veya net bir şekilde konuşmakta zorluk çekiyorsanız, bu daha ciddi bir durumun işareti olabilir. Bu belirtileri göz ardı etmeyin; profesyonel bir değerlendirme almak çok önemlidir."

ŞİŞMİŞ LENF DÜĞÜMLERİ Doktor şunları ekledi: "Özellikle boyundaki şişmiş lenf düğümleri, ağız kanseri de dahil olmak üzere çeşitli sağlık durumlarının göstergesi olabilir. Boynunuzdaki şişlik fark ederseniz, devam eden veya büyüyen bir şişlik fark ederseniz, derhal tıbbi yardım almanız gerekebilir. Erkenden teşhis tedavinin başarısını önemli ölçüde etkileyebilir."

ÇİĞNEME, YUTMA VEYA KONUŞMA ZORLUĞU Dr Hamid şunları kaydetti: "Çiğneme, yutma veya konuşmada zorluk yaşamak sadece günlük yaşamı aksatmakla kalmaz, aynı zamanda ağız kanserinin de göstergesi olabilir. Bu belirtiler göz ardı edilmemelidir, özellikle de devam ediyorsa veya zamanla kötüleşiyorsa. Bir sağlık uzmanına danışarak bu belirtilerin giderilmesi gerekir."