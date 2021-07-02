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Disleksi nedir? Disleksinin belirtileri neler? Disleksi nasıl tedavi edilir?

02.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul çağındaki çocuklarda belirtilerin daha kolay anlaşıldığı Disleksi, bir zeka geriliği veya anlama güçlüğü değildir. Hatta disleksi bir hastalık bile değildir. Disleksi’nin tanımı öğrenme farklılığı olarak yapılır. Özellikle çocuk yaşlarda anlaması daha kolay olan Disleksi sahibi kişilerde, öğrenme güçlüğü olarak ortaya çıkar. Peki disleksinin belirtileri nelerdir? Disleksi neden olur?

Uzmanlar tarafından, çocukların yaşıtlarına göre geç konuşmasının bir disleksi belirtisi olduğu söyler. Ancak çocuklar ilerleyen yaşlarda konuşmaya başladığı için, aileler bu durumun üzerine gitmeyebiliyor. Sonucunda ise okul çağında çocuklar problemler yaşamaya başlıyor ve çocuklara farklı şekillerde tanılar konmaya başlanıyor. Disleksi, bir zeka geriliği değildir. Disleksi öğrenme güçlüğü ile kendisi gösteren bir bozukluktur. Peki disleksi nasıl düzelir?

Disleksi nedir?

Disleksi bir hastalık değil, kişilerde öğrenme farklılığı olarak tanımlanıyor. Dünya Nöroloji Federasyonu, disleksiyi, geleneksel eğitim ortamında yeterli zekaya ve sosyo-kültürel fırsata sahip olmasına rağmen okumayı öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk olarak açıklıyor.
Dislekside öğrenme güçlüğü kendi içinde dörde ayrılıyor. Bunlar; okumada zorluk, matematik ağırlıklı öğrenmede zorluk, yazmada zorluk, dil ve konuşmada zorluk farklılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak halk arasında çok fazla bilinmeyen disleksi, çocukların okul başarısını olumsuz etkiliyor.
Uzmanlar, çocukların yaşıtlarına göre geç konuşmasının bir disleksi belirtisi olabileceğini fakat çocuk eninde sonunda konuşabildiği için ailelerin bu durumun üzerinde durmadığını kaydediyor.

Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksi belirtileri nelerdir?
Disleksinin en önemli belirtileri; okumayı zor öğrenme, yavaş okuma, heceleyerek okumanın uzun sürmesi, özellikle p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9, 2-5 gibi harflerin ve rakamların yazarken veya okurken karıştırılmasıdır.
Okula başlayan çocukların yüzde 10'unda disleksi görülüyor. Uzmanlara göre; herhangi bir zihinsel engeli, görme ve duyma sorunu bulunmayan çocuklar okuma ve yazmada güçlük çekiyorsa akla ilk gelmesi gereken şey disleksi olmalı.
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Anahtar Kelimeler:
disleksi
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