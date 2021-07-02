Disleksi nedir? Disleksinin belirtileri neler? Disleksi nasıl tedavi edilir?

Uzmanlar tarafından, çocukların yaşıtlarına göre geç konuşmasının bir disleksi belirtisi olduğu söyler. Ancak çocuklar ilerleyen yaşlarda konuşmaya başladığı için, aileler bu durumun üzerine gitmeyebiliyor. Sonucunda ise okul çağında çocuklar problemler yaşamaya başlıyor ve çocuklara farklı şekillerde tanılar konmaya başlanıyor. Disleksi, bir zeka geriliği değildir. Disleksi öğrenme güçlüğü ile kendisi gösteren bir bozukluktur. Peki disleksi nasıl düzelir?

Disleksi nedir?

Disleksi bir hastalık değil, kişilerde öğrenme farklılığı olarak tanımlanıyor. Dünya Nöroloji Federasyonu, disleksiyi, geleneksel eğitim ortamında yeterli zekaya ve sosyo-kültürel fırsata sahip olmasına rağmen okumayı öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren bir bozukluk olarak açıklıyor.

Dislekside öğrenme güçlüğü kendi içinde dörde ayrılıyor. Bunlar; okumada zorluk, matematik ağırlıklı öğrenmede zorluk, yazmada zorluk, dil ve konuşmada zorluk farklılığı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak halk arasında çok fazla bilinmeyen disleksi, çocukların okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, çocukların yaşıtlarına göre geç konuşmasının bir disleksi belirtisi olabileceğini fakat çocuk eninde sonunda konuşabildiği için ailelerin bu durumun üzerinde durmadığını kaydediyor.

Disleksi belirtileri nelerdir? Disleksinin en önemli belirtileri; okumayı zor öğrenme, yavaş okuma, heceleyerek okumanın uzun sürmesi, özellikle p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9, 2-5 gibi harflerin ve rakamların yazarken veya okurken karıştırılmasıdır.